Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ κοστίζουν στην Κομισιόν τα ταξίδια του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων με ιδιωτικά τζετ.



Επειτα από διαμάχες επί μία τριετία, με οργάνωση που απαιτούν πλήρη διαφάνεια, η ΕΕ έδωσε τελικά στοιχεία για τις ταξιδιωτικές δαπάνες για δύο μήνες του 2016 και τα στοιχεία αποκαλύπτουν την τακτική χρήση μισθωμένων αεροσκαφών για τις μετακινήσεις των επιτρόπων. Η πιο ακριβή αποστολή, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, είναι στο όνομα της Φεντερίκα Μογκερίνι. Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής ταξίδεψε με τους συνεργάτες της για συνόδους στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2016. Αυτές οι μετακινήσεις κόστισαν στην Κομισιόν 77.118 ευρώ, γράφει ο Guardian. Επίσης, μία διήμερη επίσκεψη του Γιούνκερ- μαζί με άλλα 8 άτομα- στη Ρώμη τον Φεβρουάριο του 2016, όπου είχε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Ιταλίας, κόστισε 27.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, το ταξίδι έγινε με ιδιωτικό αεροσκάφος.



Η Μίνα Αντρέεβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε ότι αυτό γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις, ή όταν τα δρομολόγια δεν ταιριάζουν με το πρόγραμμα κάποιου επιτρόπου. Επίσης, μπορεί να μισθωθεί ιδιωτικό αεροσκάφος όταν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια. Για το ταξίδι του Γιούνκερ εξήγησε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη πτήση προς τη Ρώμη που να ταιριάζει με το πρόγραμμά του. Η Κομισιόν δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πόσα ιδιωτικά αεροσκάφη μισθώνει κάθε χρόνο, αν και η Αντρέεβα επέμεινε ότι είναι μικρός ο αριθμός τους. Η Ελεν Ναρμπισάιρ, που έχει ιδρύσει την Access Info Europe, την οργάνωση που πίεζε για τη δημοσιοποίηση των ταξιδιωτικών δαπανών, δήλωσε απογοητευμένη για τον περιορισμένο αριθμό στοιχείων που βγήκαν τελικά στο φως, έπειτα από προσπάθεια τριών ετών. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι θα δημιουργούσε «εξαιρετική διοικητική επιβάρυνση» η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών και για τους υπόλοιπους μήνες του 2016. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, για τους δύο μήνες του 2016 το κόστος για τα ταξίδια και τη διαμονή των επιτρόπων, για τις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και τις επίσημες αποστολές σε χώρες έφτασε τα 492.249 ευρώ, ή κατά μέσο όρο σε 8.790 ευρώ τον μήνα για κάθε επίτροπο. Εκείνος που έκανε τα περισσότερα ταξίδια ήταν ο Γκίντερ Ετινγκερ, καθώς έκανε 13 αποστολές σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, που περιελάμβαναν 35 διανυκτερεύσεις εκτός έδρας. Ακόμη, αναφέρει ο Guardian, η ανάλυση των 261 αποστολών δείχνει ότι η Κομισιόν γενικά είναι προσεκτική στις δαπάνες. Το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνούσε τα 200 ευρώ τη βραδιά. Η πιο ακριβή διανυκτέρευση ήταν στην Αντίς Αμπέμπα, που κόστισε 629 ευρώ. iefimerida loading…

