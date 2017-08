Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην ωραιοποιημένη «βιτρίνα» του γενικού δείκτη μένει το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να επιχειρηματολογήσει υπέρ της μειούμενης- έστω με αργούς ρυθμούς- ανεργίας, αλλά αν σκαλίσει κανείς τα επιμέρους στοιχεία, θα διαπιστώσει ότι παραμένουν στο περιθώριο μεγάλες και «ευαίσθητες» μάζες του εργατικού δυναμικού, όπως όσοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αλλά ξαφνικά μένουν χωρίς δουλειά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ παρατηρείται μια αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες- ασχέτως των ενστάσεων που μπορεί να εγείρει κανείς για το είδος και τη διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας- για όσους έχουν την… ατυχία να βρίσκονται μεταξύ 55 και 64 ετών, καταγράφεται μια σταθερά αυξητική πορεία της ανεργίας, χωρίς, μάλιστα, να κινείται φύλλο στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το Μάιο το ποσοστό ανεργίας σε αυτήν την ομάδα διαμορφώθηκε στο 19,8%, όταν τον περσινό Μάιο ήταν 18,5% και το Μάιο του 2015 στο 17,6%. Επί της ουσίας, όσοι κινούνται σε αυτές τις ηλικίες θα πρέπει να τρέμουν μήπως βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας- ενδεχόμενο διόλου απίθανο λόγω της αντικατάστασης τους από νεώτερο και φτηνότερο εργατικό δυναμικό- καθώς η επανένταξη τους αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Με «αγκάθια» είναι στρωμένος ο δρόμος και για όσους ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών και επιχειρούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 25- 34 ετών παρ’ ότι βαίνει μειούμενο, παραμένει πολύ υψηλότερο του γενικού δείκτη. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται στο 27,9% και αν μη τι άλλο δείχνει ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις αδυνατεί να βρει θέση στη διαλυμένη αγορά εργασίας. Όσον αφορά στους νέους ως 24 ετών, παρά τη «βροχή» των ειδικών προγραμμάτων, το ποσοστό ανεργίας παραμένει στα «εκρηκτικά» επίπεδα του 44,4%, διατηρώντας την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλοπάτι της ανεργίας των νέων, ψηλότερα ακόμα κι από την Ισπανία, που δείχνει να ρίχνει με ταχύτερους ρυθμούς τα παραδοσιακά υψηλά ποσοστά ανεργίας της. Ο γενικός δείκτης ανεργίας της Ελλάδας βρίσκεται, άλλωστε, μακράν υψηλότερα (21,7%), από τη δεύτερη Ισπανία, που έχει ρίξει την ανεργία της στο 17,1%. Όσο, δε, για τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, προκαλεί κατάθλιψη, αν σκεφτεί κανείς ότι η τρίτη Ιταλία βρίσκεται στο 11,1%, ενώ οι τρεις χώρες που μπήκαν και βγήκαν από τα Μνημόνια, ήτοι η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, έχουν ανεργία στα επίπεδα του 10,8%, 9% και 6,3% αντιστοίχως.

Γιώργος Παππούς – iefimerida

