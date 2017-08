Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η κατανάλωση καφέ οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι άνθρωποι που πίνουν καφέ ζουν περισσότερο. Η κατανάλωση καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου λόγω καρδιακών παθήσεων, καρκίνου, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και αναπνευστικής και νεφρικής νόσου για τους Αφρο-Αμερικανούς, τους Ιάπωνες-Αμερικανούς, τους Λατίνους και τους Λευκούς.



Οι άνθρωποι που καταναλώνουν ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα έχουν 12% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε σύγκριση με εκείνους που δεν πίνουν καφέ. Αυτή η σχέση είναι ακόμη ισχυρότερη για εκείνους που πίνουν δύο με τρία φλιτζάνια την ημέρα. Αυτοί έχουν 18 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες θανάτου. Η χαμηλότερη θνησιμότητα είναι ανεξάρτητη από το αν οι άνθρωποι πίνουν κανονικό καφέ ή καφέ χωρίς καφεΐνη, υποδεικνύοντας ότι η ένωση που είναι υπεύθυνη δεν συνδέεται με την καφεΐνη. Annals of Internal Medicine Οι έρευνες που αφορούν όλο τον κόσμο είναι σημαντικές επειδή τα πρότυπα τρόπων ζωής και οι κίνδυνοι ασθένειας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των φυλετικών και εθνοτικών παραδόσεων και τα ευρήματα σε μια ομάδα μπορεί να μην ισχύουν απαραίτητα και για άλλες. Όταν η έρευνα αφορά και τις τέσσερις διαφορετικές εθνικότητες είναι ασφαλές να πούμε ότι τα αποτελέσματα ισχύουν για όλες τις ομάδες. Η μελέτη αυτή είναι η μεγαλύτερη του είδους της και περιλαμβάνει μειονότητες που έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. Βλέποντας ένα παρόμοιο μοτίβο σε διάφορους πληθυσμούς αποδεικνύεται ότι ο καφές είναι καλός για εσάς είτε είστε λευκός, Αφροαμερικανός, Λατίνος ή Ασιάτης. Τα οφέλη από την κατανάλωση καφέ Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η κατανάλωση καφέ συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου, διαβήτη, ηπατοπάθεια, νόσο του Parkinson, διαβήτη τύπου 2 και άλλες χρόνιες παθήσεις. Ο καφές περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά και φαινολικές ενώσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου. Ο καφές μπορεί να ενσωματωθεί σε μια υγιεινή διατροφή και σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η κατανάλωση καφέ μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Ωστόσο, η κατανάλωση καφέ από κάψουλες που θερμαίνονται μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον οισοφάγο. Μετά από 25 χρόνια σήμανσης του καφέ ως καρκινογόνου που συνδέεται με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πέρυσι ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση καφέ μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος και της μήτρας. Κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τον καφέ και ισχυρίζονται ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, της ανάπτυξης καρκίνου ή να οδηγήσει σε έλκη στομάχου και καούρες, όμως η έρευνα για τον καφέ δεν έδειξε καμία βλάβη στην υγεία των ανθρώπων. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 185.855 αφροαμερικάνοι (17%), ιθαγενείς της Χαβάης (7%), Ιάπωνες-Αμερικανοί (29%), Λατίνοι (22%) και Λευκοί (25%) ηλικίας 45 έως 75 ετών. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και το οικογενειακό και προσωπικό ιατρικό ιστορικό τους. Αναφέρονται οι συνήθειες κατανάλωσης καφέ όταν εισέρχονται στη μελέτη και ενημερώνονται κάθε πέντε χρόνια. Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν 16 έτη. Το 16% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι δεν έπιναν καφέ, το 31% έπιναν ένα φλιτζάνι την ημέρα, το 25% έπιναν δύο με τρία φλιτζάνια την ημέρα και το 7% έπιναν τέσσερα ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα. Το υπόλοιπο 21% είχε ποικίλες συνήθειες κατανάλωσης καφέ.



Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 58.397 άτομα – περίπου το 31 τοις εκατό – πέθαναν. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ήταν υπεύθυνες για το (36%) και ο καρκίνος για το (31%) των θανάτων. Τα δεδομένα προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, τις συνήθειες καπνίσματος, την εκπαίδευση, την προϋπάρχουσα ασθένεια, την έντονη σωματική άσκηση και την κατανάλωση αλκοόλ. Ο καφές μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και χρόνιας ηπατικής νόσου. Ο καφές προστατεύει από χρόνιες νόσους και χαρίζει μακροζωϊα. emedi loading…

