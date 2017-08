Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Στις δώδεκα χώρες της ΕΕ που παρέχουν σε αλλοδαπούς την ευκολότερη και φθηνότερη δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής περιλαμβάνεται η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Henley and Partners.



H παγκόσμια εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα υπηκοότητας και διαμονής ανέλυσε τα προγράμματα που προσφέρουν τα διάφορα κράτη του πλανήτη (γρήγορες άδειες διαμονής και, τελικά, υπηκοότητα σε αντάλλαγμα για επενδύσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και ακίνητα) και τα κατέταξε βάσει της αξίας, της ποιότητας, της φήμης καθώς και άλλων παραγόντων. Τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ εμφάνισαν οι παρακάτω χώρες: 12η θέση: Βουλγαρία – μια κατάθεση περίπου 500.000 ευρώ σε χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων για πέντε χρόνια είναι αρκετή για να πληροί κανείς τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα διαμονής και αγοράς κατοικίας.

11η θέση: Ελλάδα – αφού εξασφαλίσουν τη λεγόμενη βίζα "D" (εθνική θεώρηση εισόδου, τύπου D) οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν άμεσα άδεια διαμονής αφού αποκτήσουν ακίνητα ίσης ή μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ αξίας.

10η θέση: Κύπρος – η Μεγαλόνησος προσφέρει χαμηλό εταιρικό φόρο 12,5% στις επιχειρήσεις όσων διαμένουν εκεί, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να αγοράσουν ένα ακίνητο αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ.

9η θέση: Μονακό – οι κάτοικοι του Πριγκηπάτου δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, υπεραξίας ή περιουσίας και μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε όλα τα κράτη της ζώνης Σένγκεν.

8η θέση: Τζέρσεϊ – η νήσος του Τζέρσεϊ (αποτελεί μέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, βρίσκεται στο στενό της Μάγχης κοντά στις ακτές της Νορμανδίας, είναι ανεξάρτητη διοικητικά, αλλά την ευθύνη της άμυνάς της την έχει η Βρετανία) είναι ελκυστική λόγω του καθεστώτος χαμηλής φορολόγησης και του κλίματος. Η μικρότερη επένδυση για διαμονή στοιχίζει 125.000 στερλίνες ετησίως, αλλά αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι κερδίζουν πάνω από 625.000 στερλίνες.

7η θέση: Βρετανία – Μπορεί να μην είναι φθηνή ως χώρα, αλλά είναι ελκυστικός προορισμός για πλούσιες οικογένειες που αποζητούν καλή ιδιωτική εκπαίδευση για τα νεώτερα μέλη τους.

Το πρόγραμμα διαμονής είναι κλιμακωτό και απαιτεί 2 , 5 και 10 εκατομμύρια λίρες από τους επενδυτές.

6η θέση: Λεττονία – για να αποκτήσει κανείς προσωρινή άδεια διαμονής θα πρέπει να αγοράσει ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ και να πληρώσει φόρο 5%.

6η θέση: Λεττονία – για να αποκτήσει κανείς προσωρινή άδεια διαμονής θα πρέπει να αγοράσει ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ και να πληρώσει φόρο 5%.

5η θέση: Ισπανία – το πρόγραμμά της είναι παρόμοιο με της Πορτογαλίας. Μπορεί να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής με την αγορά κατοικίας αξίας 500.000 ευρώ ή με την επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ σε κρατικά ομόλογα.

4η θέση: Μάλτα – στη χώρα ισχύει ένας χαμηλός συντελεστή φόρου 15% για τους μόνιμους κατοίκους και οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα με την αγορά ακινήτου αξίας 275.000 ευρώ.

3η θέση: Πορτογαλία – για να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου θα πρέπει να δημιουργήσει δέκα θέσεις εργασίας στην εταιρεία του με έδρα την Πορτογαλία, να μεταφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ σε πορτογαλική τράπεζα ή να αγοράσει ένα σπίτι αξίας 500.000 ευρώ.

2η θέση: Βέλγιο – η διαδικασία έγκρισης άδειας διαμονής χρειάζεται περίπου δύο μήνες και αρκεί να έχει βρει κανείς δουλειά στη χώρα, χωρίς να απαιτείται να κάνει κάποια επένδυση.

1η θέση: Αυστρία– η χώρα προσφέρει 10 διαφορετικούς τύπους άδειας διαμονής που δεν απαιτούν επενδύσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις χωρίς βίζα στα κράτη της ζώνης Σένγκεν.

