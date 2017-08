Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο δήμος Εδεσσας θα λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ύψους 428.400 ευρώ, και ο δήμος Γαύδου τη μικρότερη (171.400 ευρώ), στο πλαίσιο της ενίσχυσης 85 μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων. Τα κριτήρια για την επιλογή των δήμων –όπως αναφέρονται και στη σχετική υπουργική απόφαση- είναι ο πληθυσμός (έως 3.000 κατοίκους), η ορεινότητα (όπως ορίζεται από τον «Καλλικράτη»), ενώ προστέθηκαν και οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ορεινές, αναφέρει το ΑΠΕ. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης προέρχεται κατά το ήμισυ από τον λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» και κατά το υπόλοιπο μέρος από τον λογαριασμό με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων». Τα 14.450.000 ευρώ θα κατανεμηθούν ισομερώς στους 85 Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 5.550.000 ευρώ θα κατανεμηθούν με βάση τα τελευταία στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Οι 5 δήμοι με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση Από τον πίνακα χρηματοδότησης προκύπτει ότι τα περισσότερα χρήματα λαμβάνουν οι δήμοι: Έδεσσας – Ν. Πέλλας (428.400 ευρώ)

Ναυπακτίας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας (422.200 ευρώ)

Γρεβενών – Ν. Γρεβενών (406.700 ευρώ)

– Ν. Γρεβενών (406.700 ευρώ) Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας (373.400 ευρώ)

Βοϊου – Ν. Κοζάνης (336.400 ευρώ)

Οι 5 δήμοι με τη μικρότερη χρηματοδότηση Γαύδου –Ν. Χανίων (171.400 ευρώ)

Αγαθονησίου –Ν. Δωδεκανήσου (171.700 ευρώ)

Αγ. Ευστρατίου –Ν. Λέσβου (172.200 ευρώ)

Σικίνου –Ν. Κυκλάδων (172.400 ευρώ)

Ανάφης – Ν. Κυκλάδων (172.600 ευρώ) Πρόκειται για τους δήμους που έχουν και τον μικρότερο πληθυσμό, μεταξύ των 325 δήμων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή 2011. Ο πληθυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 152 κατοίκων (Γαύδος) – 273 κατοίκων (Σίκινος). Οι νομοί με τους περισσότερους χρηματοδοτούμενους δήμους Κυκλάδες και Δωδεκάνησα Μεταξύ των δήμων περιλαμβάνονται 11 νησιά-δήμοι των Κυκλάδων (Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Ιητών, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Φολέγανδρος) και 8 δήμοι των Δωδεκανήσων (Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη).

Ιωάννινα και Αρκαδία Σε ό,τι αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα, ενίσχυση λαμβάνουν 6 δήμοι του Ν. Ιωαννίνων (Βόρεια Τζουμέρκα, Δωδώνη, Ζαγόρι, Κόνιτσα, Μέτσοβο, Πωγωνίου) και 4 δήμοι του Ν. Αρκαδίας (Βόρεια Κυνουρία, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, Νότια Κυνουρία). Ποιοι δήμοι χρηματοδοτούνται ανά περιφέρεια Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου χρηματοδοτούνται 19 νησιά συνολικά – 8 από τα 18 νησιά των Δωδεκανήσων και 11 από τα 33 νησιά των Κυκλάδων. Περιφέρεια Πελοποννήσου Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, χρηματοδοτούνται 11 δήμοι. Εκτός από τους 4 δήμους του Ν. Αρκαδίας, επίσης χρηματοδοτούνται οι δήμοι: Καλάβρυτα (Ν. Αχαΐας), Επίδαυρος (Ν. Αργολίδας), Νεμέας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας), Ελαφόνησος (Ν. Λακωνίας) και Δυτικής Μάνης (Ν. Μεσσηνίας). Περιφέρεια Ηπείρου Συνολικά στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτούνται 10 δήμοι. Εκτός από τους 6 δήμους του Ν. Ιωαννίνων, επίσης χρηματοδοτούνται οι δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) και οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών (Ν. Θεσπρωτίας). Περιφέρεια Κρήτης Στην Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτούνται 8 δήμοι: Οροπέδιο Λασιθίου (Ν. Λασιθίου), Αγ. Βασίλειος, Αμάριο και Ανώγεια (Ν. Ρεθύμνου), Γαύδος, Καντάνου-Σελινίου και Σφακιών (Ν. Χανίων), Βιάννου (Ν. Ηρακλείου). Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτούνται 8 δήμοι: Βοΐου και Σερβίων-Βελβεντού (Ν. Κοζάνης), Γρεβενών και Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών), Αργος Ορεστικού και Νεστορίου (Ν. Καστοριάς), Αμυνταίου και Πρεσπών (Ν. Φλώρινας). Περιφέρεια Στ. Ελλάδας Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτούνται 7 δήμοι: Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας (Ν. Βιοωτίας), Σκύρου (Ν. Ευβοίας), Αγράφων και Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας), Μακρακώμης (Ν. Φθιώτιδας), Δελφών και Δωρίδος (Ν. Φωκίδας). Περιφέρεια Θεσσαλίας Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτούνται 6 δήμοι: Αργιθέας και Λ. Πλαστήρα (Ν. Καρδίτσας), Αλλονήσου και Ζαγοράς-Μουρεσίου (Ν. Μαγνησίας), Καλαμπάκας και Πύλης (Ν. Τρικάλων). Περιφέρεια Β. Αιγαίου Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου χρηματοδοτούνται 5 από τα 9 νησιά: Αγ. Ευστράτιος (Ν. Λέσβου), Ικαρία και Φούρνοι Κορσεών (Ν. Σάμου), Οινουσσών και Ψαρών (Ν. Χίου). Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης χρηματοδοτούνται 4 δήμοι: Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου (Ν. Δράμας), Μύκης (Ν. Ξάνθης), Σαμοθράκης (Ν. Εβρου). Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούνται μόλις 3 δήμοι: Θέρμου και Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Καλαβρύτων (Ν. Αχαΐας). Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρηματοδοτούνται 2 δήμοι: Παξοί (Ν. Κέρκυρας) και Μεγαλονησίου (Ν. Λευκάδας). Περιφέρεια Αττικής Στην Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτούνται 2 νησιά- δήμοι: Αγκίστρι και Υδρα. Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται μόνον ο δήμος Έδεσσας. Αναλυτικά ο πίνακας με τη χρηματοδότηση των δήμων

iefimerida

