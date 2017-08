Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι Υλικά για 2 άτομα 2 φλιτζ. λιωμένες φράουλες

1 φακελάκι άχρωμη σκόνη ζελατίνης

4 κ.σ. ζάχαρη

1/2 ποτηράκι κονιάκ

Σαντιγί Εκτέλεση Βάλτε τις λιωμένες φράουλες μαζί με τη ζελατίνη σε ένα κατσαρολάκι για να ζεσταθούν ελαφρά, μέχρι να διαλυθεί η ζελατίνη. Προσθέστε τη ζάχαρη και το κονιάκ. Ανακατέψτε καλά και αδειάστε το μείγμα σε φόρμα. Αφήστε το στο ψυγείο, να δέσει. Όταν το ζελέ δέσει, βουτήξτε τη φόρμα ως τα χείλη σε ζεστό νερό για να το ξεφορμάρετε πιο εύκολα σε πιατέλα. Βάλτε τη σαντιγί σε ένα κορνέ και σχηματίστε σχέδια της επιλογής σας.

