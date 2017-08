Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο αμερικανικός κολοσσός των επεξεργαστών Intel έχει φιλόδοξα σχέδια επέκτασης στο πεδίο της αυτοκίνησης, καθώς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει ένα στόλο από τουλάχιστον 100 αυτόνομα οχήματα. Η ανακοίνωση έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς ύψους 15,3 δισ. δολαρίων της ισραηλινής εταιρίας Mobileye, η οποία ειδικεύεται στην τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων, έχοντας αναπτύξει κάμερες με συστήματα υπολογιστικής όρασης, εξελιγμένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων, ειδικό λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, ψηφιακής χαρτογράφησης κ.α.



Έως τώρα, η Mobileye παρείχε τα προϊόντα της σε κατασκευαστές αυτόνομων οχημάτων (π.χ. Tesla). Μετά την εξαγορά της, η Intel διεισδύει πλέον σε αυτή τη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά ως βασικός «παίκτης». O γίγαντας της Σίλικον Βάλεϊ έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει να αρχίσει δοκιμές αυτόνομων οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες δρόμου έως το τέλος του έτους στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Ιδίως η Ιερουσαλήμ με τους στενούς δρόμους (και τους επιθετικούς οδηγούς), θεωρείται μεγάλη πρόκληση για ένα αυτόνομο όχημα. Η εταιρεία στοχεύει σε σχεδόν πλήρως αυτόνομα οχήματα, με επίπεδο αυτονομίας 4 (έναντι του επιπέδου 5 που είναι η πλήρης αυτονομία), τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε. Ο στόλος δοκιμών -που θα συνδυάζει τσιπάκια της Intel και τεχνολογία της Mobileye- θα περιλαμβάνει εκτός από αυτοκίνητα και διάφορα άλλου τύπου οχήματα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Ο συνιδρυτής της Mobileye Αμνον Σασούα, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της νέας μονάδας, ως αντιπρόεδρος πλέον της Intel, δήλωσε ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να παράγουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό πιο γρήγορα και με μειωμένο κόστος».



Κάθε αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες της το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Intel-Mobileye. Ήδη Intel και Mobileye έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη γερμανική BMW.

Αρκετές άλλες εταιρείες έχουν αναπτύξει ή σχεδιάζουν τους δικούς στόλους αυτόνομων οχημάτων: η Google μέσω της θυγατρικής της Waymo, η Uber, η Ford κ.α. Βασικός ανταγωνιστής της Intel είναι η εταιρεία επεξεργαστών Nvidia, που πρόσφατα συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την Toyota. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

