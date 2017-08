Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας κ. Ιωάννης Λυγούρας, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις εορτασμού της «ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017 στην Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας. Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 10:00: Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Μεγάλης Παναγιάς 11:00: «ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ» (Παραδοσιακός χορός) 12.30: Τοπικοί χοροί στην πλατεία του χωριού.

