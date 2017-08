Αύγουστος 11th, 2017 by Σταματίνα

Απολαμβάνετε να κάνετε τη βόλτα σας φορώντας στα αυτιά σας τα ακουστικά και ακούγοντας κομμάτια από τις αγαπημένες σας playlists στη διαπασών; Αν είστε φανατικοί θαυμαστές του iPhone, τότε αυτό το τρικ θα σας ενθουσιάσει, μιας και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ένα από τα καλά κρυμμένα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου, που έχει να κάνει με τη μουσική και πιο συγκεκριμένα με την ένταση στην οποία θέλετε να τη ρυθμίσετε.



Το τρικ αυτό αποκαλύφθηκε από έναν χρήστη του Twitter, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο @thebaemarcus. Ο χρήστης μοιράστηκε με τους ακολούθους του λογαριασμού του ένα screenshot της ρύθμισης που χρησιμοποιεί στο δικό του iPhone, η οποία και αυξάνει την ένταση του ηχείου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει κάθε κάτοχος συσκευής iPhone είναι να μπει στις Ρυθμίσεις του κινητού (Settings), να κάνει κλικ στην επιλογή «Μουσική» (Music) κι έπειτα, αφού προχωρήσει προς τα κάτω να επιλέξει το «EQ» (equalizer: το εργαλείο που αφαιρεί συχνότητες οι οποίες δεν βρίσκονται στην πραγματικότητα δυναμώνει συχνότητες οι οποίες είναι χρήσιμες και κόβει συχνότητες που ενοχλούν -δημιουργεί πιο ισορροπημένο ήχο για τη μουσική) και τέλος να ενεργοποιήσει την επιλογή «Late Night». Και όλα αυτά τη στιγμή που ακούει το αγαπημένο του κομμάτι.



Εφαρμόζοντας το τρικ πολλοί από τους ακολούθους του χρήστη διαπίστωσαν πως πράγματι η ένταση στη μουσική αυξήθηκε σημαντικά και κάπως έτσι έγινε retweet στη χρηστική συμβουλή του περισσότερες από 84,000 φορές, συγκέντρωσε πάνω από 175,000 likes, ενώ πολλά ήταν και τα σχόλια άλλων μελών του Twitter στα οποία εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους και έλεγαν «ευχαριστώ». bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 11th, 2017 at 14:31 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.