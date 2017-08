Αύγουστος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα Πέμπτη (10-08-2017), πρωινές ώρες σε περιοχή του Αμυνταίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου, συνέλαβαν 2 άτομα, 48 και 54 χρόνων, για ζωοκλοπή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενοι μετέφεραν από κοινού -2- διπλές κυψέλες μελισσών, τις οποίες όπως προέκυψε από την έρευνα είχαν αφαιρέσει προηγουμένως από αγρόκτημα της περιοχής του Αμυνταίου, ιδιοκτησίας 58χρονου ημεδαπού. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και οι κυψέλες μελισσών, οι οποίες στη συνέχεια αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 10th, 2017 at 17:55 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΦΛΩΡΙΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.