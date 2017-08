Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η Kosmocar – VW Επαγγελματικά Οχήματα ανακοίνωσε τη διάθεση της 3ης γενιάς του Crafter στην Ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα όχημα στην κατασκευή του οποίου ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις και τα σχόλια πολλών και διαφορετικών επαγγελματιών, μετά από έρευνα 4 ετών, προσανατολισμένη ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες. Το νέο Crafter, παράγεται στο καινούργιο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Volkswagen, στη Wrzesnia της Πολωνίας. Το νέο μοντέλο σχεδιαστικά, ακολουθεί την φιλοσοφία του Transporter, ενώ διαθέτει τον καλύτερο συντελεστή αεροδυναμικής στην κατηγορία του. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην σχεδίαση του αμαξώματος με την κεκλιμένη προς τα πίσω οροφή, τη γρίλια του ψυγείου, τα καλυμμένα εμπρός σκαλοπάτια, καθώς και τα σχεδιασμένα προς τα μέσα πλαϊνά τμήματα.



Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μήκη (μεσαίο / μακρύ / μακρύ plus) και με 3 διαφορετικές οροφές (απλή / υπερύψωση / διπλή υπερύψωση) που μπορούν να συνδυαστούν με 3 διαφορετικά συστήματα κίνησης (εμπρός κίνηση / πίσω κίνηση / 4Motion) ενώ διαθέτει και 2 κιβώτια ταχυτήτων (6-τάχυτο μηχανικό / 8-τάχυτο αυτόματο) για όλα τα συστήματα κίνησης. Επιπλέον της έκδοσης Van, το νέο Crafter θα διατίθεται και στις ακόλουθες εκδόσεις αμαξώματος: Chassis (μονή / διπλή καμπίνα)

Pick Up (μονή / διπλή καμπίνα) Το νέο Crafter στο εσωτερικό διαθέτει εργονομία και άνεση εφάμιλλη αυτής ενός επιβατικού αυτοκινήτου, με έμφαση στην πρακτικότητα για καθημερινή χρήση. Προσφέρει πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, για την τοποθέτηση διάφορων χρήσιμων αντικειμένων, εργονομική τοποθέτηση των χειριστηρίων και διακοπτών αλλά και κάθισμα οδηγού πλήρως ρυθμιζόμενο. Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει έως τρεις επιβάτες καθώς διαθέτει διπλό κάθισμα συνοδηγού στον βασικό του εξοπλισμό. Επίσης, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης στην κατηγορία του, καθώς μπορεί να καλύψει μεταφορικές ανάγκες όγκου 18,4m3 και έως 6 ευρωπαλέτες. Η πλαϊνή συρόμενη πόρτα προσφέρει το μεγαλύτερο ωφέλιμο ύψος και πλάτος και εγγυάται μεγάλη ευκολία στην φόρτωση. Πολυάριθμες δυνατότητες ασφάλισης φορτίου, όπως δακτύλιοι συγκράτησης ή ράγες σε όλες τις επιφάνειες, αλλά και διαμόρφωσης του χώρου φόρτωσης δίνουν την δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης. Σχετικά με την ασφάλεια, για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτής την κατηγορίας, διατίθενται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που συναντάμε κυρίως σε επιβατικά αυτοκίνητα και τα οποία ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια κατά την οδήγηση. Το νέο Crafter εξοπλίζεται με έναν 2.0 TDI κινητήρα, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές Euro 6, συνδυάζεται με σύστημα start/stop και είναι σχεδιασμένος για μεγάλα διαστήματα συντήρησης (50.000χλμ) προσφέροντας ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης στον επαγγελματία. Προσφέρει τρεις διαφορετικές επιλογές κινητήρων και δύο κιβώτια ταχυτήτων, βάσει των οποίων προκύπτουν οι παρακάτω συνδυασμοί:



Οι τιμές του ξεκινούν από 27.650 ευρώ με ΦΠΑ στην έκδοση με κινητήρα 2.0 TDI 102PS, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τιμολογιακά αυτοκίνητα μικρότερης κατηγορίας.

