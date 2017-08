Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η ίδια η Σοφία Λόρεν έχει εξηγήσει την αιτία για το λοξό και έντονο βλέμμα που έριξε στην Τζέην Μάνσφιλντ, άλλο μεγάλο sex-symbol του 1950, και το οποίο απαθανατίστηκε σε μια ιστορική φωτογραφία.



Και οι δύο καλλονές, εκρηκτικής ομορφιάς σταρ του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1950, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Ηταν στις 12 Απριλίου 1957, η Σοφία Λόρεν είναι 23 ετών και η Τζέην Μάνσφιλντ 24. Και οι δύο είναι γνωστές για τις απίστευτες καμπύλες τους και οι δύο πρωταγωνιστούν εκείνη την εποχή στις ταινίες «Η χαμένη πολιτεία» και «Η ξανθιά κι εγώ». Είναι καλεσμένες σε μια βραδιά που διοργανώνει η 20th Century-Fox, προς τιμήν της «καυτής» ιταλίδας σταρ …η οποία δεν δείχνει ενθουσιασμένη με την αμερικανίδα αντίπαλό της. Και ενώ η Τζέην Μάνσφιλντ χαμογελάει στον φωτογράφο, η Σοφία Λόρεν ρίχνει ένα ειρωνικό βλέμμα, γεμάτο νόημα στο πλούσιο και επιδεικτικό ντεκολτέ της ξανθιάς σταρ. Πενήντα χρόνια μετά την λήψη αυτής της εμβληματικής φωτογραφίας, η Σοφία Λόρεν μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Entertainment Weekly». Οχι, είπε, δεν ήταν περιφρόνηση αυτό που έδειξαν τα μάτια της αλλά …φόβος. «Κοιτάξτε την εικόνα. Πού είναι τα μάτια μου; Εχουν επικεντρωθεί πάνω στις θηλές της γιατί φοβάμαι ότι θα βγουν έξω και θα προσγειωθούν στο πιάτο μου. Στο πρόσωπό μου μπορείτε να δείτε το φόβο. Φοβάμαι τόσο πολύ ότι όσα βρίσκονται μέσα στο φόρεμά της θα εκραγούν –BOOM– και θα χυθούν στο πιάτο μου». Εκείνη η βραδιά ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, όπως είπε η ιταλίδα σταρ. «Η Paramount είχε διοργανώσει μια βραδιά για μένα. Ολος ο κόσμος του κινηματογράφου ήταν εκεί, ήταν απίστευτο. Και τότε κατέφτασε η Τζέην Μάνσφιλντ, τελευταία. Για μένα ήταν εκπληκτικά». Από τότε οι φαν της ιταλίδας σταρ της ζητούν να τους αφιερώσει αυτή τη φωτογραφία αλλά εκείνη αρνείται να το κάνει. «Δεν το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε με το βλέμα. Και κυρίως από σεβασμό στην Τζέην Μάνσφιλντ, γιατί δεν βρίσκεται πια στη ζωή». Αλλά η ιστορία με το βλέμμα της Σοφία Λόρεν δεν δείχνει να είναι τόσο αθώα, όσο την περιέγραψε η ιταλίδα καλλονή. Η αμερικανίδα ξανθιά «βόμβα» Τζέην Μάνσφιλντ έκανε ό,τι μπορούσε εκείνο το βράδυ, όπως δείχνουν και οι υπόλοιπες φωτογραφίες για να κερδίσει τον …διαγωνισμό στήθους από την ιταλίδα αντίπαλό της: Είναι προφανές ότι η Μάνσφιλντ προκλητικά στέκεται δίπλα στην ιταλίδα σταρ για να δείξει τα προσόντα της. Σε μια από τις φωτογραφίες το στήθος της αποκαλύπτεται εντελώς: H συγκεκριμένη φωτό της Μάνσφιλντ έγινε επίσης εμβληματική μιας εποχής του Χόλιγουντ: Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η ξανθιά αμερικανίδα κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει τη βραδιά της Σοφία Λόρεν, τιμώμενο πρόσωπο του δείπνου: Και δεν ήταν μόνο μια φορά που η Σοφία Λόρεν στραβοκοίταξε το επιδεικνυόμενο και περιφερόμενο στήθος της Τζην Μάνσφιλντ: Η Τζέην Μάνσφλιντ πέθανε δέκα χρόνια μετά την λήψη αυτών των ιστορικών φωτογραφιών, σε ηλικία 34 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στην Λουιζιάνα. Τα τρία παιδιά της -εκ των οποίων και η Mariska Hargitay, η οποία έγινε ηθοποιός- βρίσκονταν μαζί της μέσα στο αυτοκίνητο. Τα παιδιά επέζησαν από το δυστύχημα. Η αμερικανίδα σεξοβόμβα είχε εμμονή με το στήθος της και το επεδείκνυε σε κάθε περίπτωση. Ηταν το βασικό της όπλο: Η φωτογραφία έγινε εμβληματική για την ιστορία του κινηματογράφου. Δύο άλλες, πολύ πιο σύγχρονες σταρ της τηλεόρασης, η Julie Bowen και η Sofia Vergara που έπαιξαν μαζί στη σειρά Modern Family, πήραν μια παρόμοια πόζα, το 2014. Και η δική τους φωτογραφία προκάλεσε θόρυβο και πολλοί έγραψαν ότι στην συγκεκριμένη πόζα η Julie Bowen δεν μιμείται απλά την Σοφία Λόρεν αλλά ζηλεύει πραγματικά το πλούσιο στήθος της Βεργκάρα. Αλλά και ποιά ηθοποιός δεν θα ζήλευε το μπούστο της κολομβιανής εκρηκρικής σταρ Σοφία Βεργκάρα; Η ίδια η Bowen το παραδέχτηκε: «Η Σοφία είναι τόσο άνετη με τον εαυτό της. Γνωρίζει ποια είναι και το έχει αποδεχθεί πλήρως. Η Σοφία είναι η πρώτη γυναίκα με την οποία πέρασα πολύ χρόνο και ήταν τόσο θηλυκή και τόσο άνετη με τον εαυτό της. Αυτό βγάζει μια δύναμη και βέβαια την κάνει να κερδίζει χρήματα». Αλλά και η Βεργκάρα γνωρίζει ότι δεν θα είχε πετύχει χωρίς το διάσημο στήθος της. Στην ομιλία της στα βραβεία SAG ευχαρίστησε το Θεό που της έδωσε ένα στήθος που της επέτρεψε να ολοκληρώσει την επιτυχία της ως ηθοποιός. Κι άλλες επώνυμες επιχείρησαν να αντιγράψουν την εμβληματική φωτογραφία με τον ανταγωνισμό στήθους των δύο σταρ της δεκαετίας του 50:



Εδώ η Heidi Klum «παίζει» την Σοφία Λόρεν και την Τζέην Μάνσφιλντ ταυτόχρονα: Η Αν Νικόλ Σμιθ στον ρόλο της Τζέην Μάνσφιλντ: Η Μαντόνα: Σε διαφήμιση: Ας σημειωθεί ότι η Τζέην Μάνσφιλντ είχε προσπαθήσει να χαλάσει και μια βραδιά της Μέριλιν Μονρό αλλά δεν τα κατάφερε. Συνέβη όταν η Μονρό κατέφτασε σε πάρτι με τον Μάρλον Μπράντο, για την πρεμιέρα της ταινίας The Rose Tattoo, 1955. iefimerida loading…

