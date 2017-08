Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Διατροφή για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τρόφιμα που θανατώνουν τα καρκινικά κύτταρα, απομακρύνουν τις τοξίνες και εξολοθρεύουν τις ελεύθερες ρίζες. Η έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία έχει δείξει, χωρίς αμφιβολία, ότι αυτό που τρώτε έχει βαθιά επίδραση στη γενική υγεία σας. Η αλήθεια είναι ότι μια δίαιτα κατά του καρκίνου δεν φαίνεται ότι διαφέρει από τις υγιεινές τροφές που πρέπει να τρώτε έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε άφθονα βιολογικά φρούτα και λαχανικά, καθώς και άπαχο κρέας ή ψάρι. Η λίστα με τις αντικαρκινικές τροφές στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει τα περισσότερα φρούτα, λαχανικά και βότανα. Ορισμένα τρόφιμα καταπολεμούν τις φλεγμονές που είναι καύσιμα για την ανάπτυξη του καρκίνου. Άλλα τρόφιμα προωθούν τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων, ενώ άλλα τρόφιμα βοηθούν το σώμα να απομακρύνει τις τοξίνες και το προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες. Τα υγιεινά και βιολογικά προϊόντα προστατεύουν από όλες τις ασθένειες!!! Τα τρόφιμα για την καταπολέμηση του καρκίνου: 1. Φασόλια Τα φασόλια προσφέρουν πολλά φυτοχημικά, μαζί με φυτικές ίνες. Τα φυτοχημικά όπως σαπωνίνες έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν την αναπαραγωγή των καρκινικών κυττάρων. Οι αναστολείς πρωτεάσης επιβραδύνουν τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων, και το φυτικό οξύ το οποίο επιβραδύνει επίσης την εξέλιξη των όγκων και είναι συστατικά των φασολιών. Τα φασόλια περιέχουν φυλλικό οξύ και βιταμίνης Β που μειώνει τον κίνδυνο του καρκίνου του παγκρέατος. 2. Μαύροι Σπόροι Οι μαύροι σπόροι ή μαύρο κύμινο και το έλαιό του έχουν τη δυνατότητα να σταθεροποιούν και να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το μαύρο κύμινο χρησιμοποιείται στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος με εκπληκτικά αποτελέσματα θανάτωσης των καρκινικών κυττάρων κατά 80%. 3. Καρότα Τα καρότα είναι γεμάτα με βήτα-καροτίνη, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από βλάβες από τις τοξίνες και επιβραδύνει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Τα αντιοξειδωτικά τους μπορούν να ανταγωνιστούν τον ιό HPV. Τα καρότα είναι ευεργετικά για τη θεραπεία της λευχαιμίας. 4. Σταυρανθή λαχανικά Τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το κατσαρό λάχανο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και άλλα περιέχουν σουλφοραφάνη και ινδόλη-3-καρβινόλη. Πρόκειται για δύο ισχυρές ουσιές κατά του καρκίνου. Βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού και αποτρέπουν τα προκαρκινικά κύτταρα να εξελιχθούν σε κακοήθεις όγκους. Το μπρόκολο και τα άλλα σταυρανθή λαχανικά προστατεύουν από καρκίνο του στόματος, του οισοφάγου και του στομάχου. 5. Σκόρδο Οι ίδιες ενώσεις θείου που δίνουν στο σκόρδο την έντονη οσμή του μπορεί να σταματήσουν τον καρκίνο δημιουργώντας ουσίες στο σώμα σας, που επιταχύνουν την επιδιόρθωση του DNA και σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν και τα κρεμμύδια, τα πράσα και το σχοινόπρασο. Το θείο σε αυτή την ομάδα των τροφίμων είναι καλό για τον καρκίνο του προστάτη, του παχέος εντέρου, του μαστού και του πνεύμονα. 6. Ginger Το τζίντζερ έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου. Η πικάντικη ρίζα είναι επίσης χρήσιμη για την ανακούφιση της ναυτίας, τις ημικρανίες, τους πόνους στους μυς και την αρθρίτιδα. Η αντιφλεγμονώδης ισχύς του τζίντζερ σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα σε καρκίνο των ωοθηκών σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα πιο γρήγορα από τη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Michigan Comprehensive Cancer Center.



7. Σταφύλια και ρεσβερατρόλη Η έρευνα δείχνει ότι η ρεσβερατρόλη προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία, όπως μείωση της φλεγμονής και πρόληψη της οξείδωσης της LDL χοληστερόλης. Επίσης, βοηθά στον περιορισμό της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων και προκαλεί το θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Για να αυξήσετε την πρόσληψη ρεσβερατρόλης σας πρέπει να τρώτε σταφύλια, βατόμουρα, βακκίνια και ρόδια που έχουν πολλά αντιοξειδωτικά. 8. Πράσινο Τσάι Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες και κατεχίνες, ιδίως EGCG (επιγαλλοκατεχίνη). Η EGCG είναι σκληρή για τα καρκινικά κύτταρα. Αυτό το ισχυρό αντιοξειδωτικό βοηθά στην αποτοξίνωση του ήπατος και καθυστερεί την ανάπτυξη του καρκίνου. Οι κατεχίνες στο τσάι μπορεί να συρρικνώσουν τους όγκους και να μειώσουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. 9. Ρόδι Αυτό το φρούτο προσφέρει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά οφέλη. Μελέτες δείχνουν αυτό το φρούτο μπορεί να αναστείλει σημαντικά την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Εάν αγοράζετε χυμό, να προσέχετε να μην περιέχει πολύ μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. 10. Λαχανικά της θάλασσας Φύκια, Kombu, hijiki, Nori και Arame όλα περιέχουν πολλά μέταλλα και είναι πλούσια σε βιταμίνες και μπορούν εύκολα να προστεθούν σε σούπες, σαλάτες, πιάτα με ρύζι ή νουντλς. Τα φύκια βοηθούνστην απομάκρυνση των ραδιενεργών σωματιδίων και βαρέων μετάλλων από το σώμα. Το Kombu βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και είναι άφθονο σε ιώδιο, καροτένια, βιταμίνες B, C, D και Ε, πρωτεΐνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, πυρίτιο, σίδηρο, και ψευδάργυρο. Το Hijiki ενισχύει τους φυσικούς φονείς (Τ-κύτταρα). Το Nori είναι πλούσιο σε καροτένια, ασβέστιο, σίδηρο, ιώδιο και φώσφορο. Το Arame είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές ιωδίου και βοηθά στη μείωση των ινομυωμάτων του μαστού και της μήτρας. Τα αποξηραμένα φύκια σε σκόνη χρησιμοποιούνται και για αποτοξινωτικά λουτρά. 11. Σπανάκι Αυτό το λαχανικό περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτά τα καροτενοειδή αφαιρούν τα ασταθή μόρια και τις ελεύθερες ρίζες από το σώμα σας. Βρίσκονται, επίσης, σε άλλα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Μια μελέτη με περισσότερους από 490.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι τα άτομα που τρώνε περισσότερα σπανάκι είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του οισοφάγου. Μερικές μελέτες προτείνουν τα καροτινοειδή στο σπανάκι και άλλα τρόφιμα για να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών, του ενδομητρίου, του πνεύμονα και του καρκίνου του παχέος εντέρου. 12. Φράουλες Οι φράουλες έχουν πολλά αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C και το ελλαγικό οξύ. Το ελλαγικό οξύ έχει αντικαρκινικές ιδιότητες και κινητοποιεί ένζυμα για να επιβραδύνει την ανάπτυξη των όγκων. Όλα τα μούρα περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά, πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά σταματούν την διαδικασία στο σώμα που δημιουργεί ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν τα κύτταρά σας. Τα μούρα επιπρόσθετα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως τα σμέουρα, βατόμουρα, τα μούρα και τα βακκίνια και ισχυρά αντιοξειδωτικά και θεωρείται ένα προστατευτικό τροφίμων. Φρούτα και τα μούρα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τους κινδύνους του πνεύμονα, του στόματος, του στομάχου και του καρκίνου του οισοφάγου. 13. Ντομάτες Το λυκοπένιο είναι ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στις ντομάτες. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε λυκοπένιο συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Σε εργαστηριακές δοκιμές το λυκοπένιο έχει σταματήσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, όπως σε καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και του ενδομητρίου. Άλλα τρόφιμα που περιέχουν λυκοπένιο είναι το καρπούζι, το ροζ γκρέιπφρουτ και οι κόκκινες πιπεριές Ενώ η καθημερινή διατροφή με ντομάτες και πιπεριές συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο πολλών μορφών καρκίνου, ειδικά του καρκίνου του προστάτη, υπάρχει ένα μειονέκτημα, το οποίο είναι η σολανίνη. Αν έχετε οποιαδήποτε φλεγμονή στο σώμα σας, καταναλώνοντας τροφές με σολανίνη είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί η κατάσταση της φλεγμονής.



14. Κουρκούμη Η κουρκουμίνη είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά και βρίσκεται στην κουρκούμη και έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Έχει μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά της να καταπολεμά πολλούς τύπους καρκίνου. Υπάρχουν 700 μελέτες. 15. Η βιταμίνη D Αν και αυτό δεν είναι ένα τρόφιμο, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι αυτή η βιταμίνη είναι καθοριστική στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς και στη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης σε καρκίνο του πνεύμονα. «Το φαγητό που τρώμε μπορεί να είναι είτε η ασφαλέστερη και πιο ισχυρό μορφή του φαρμάκου ή ένα δηλητήριο που μας σκοτώνει αργά αργά!» emedi loading…

