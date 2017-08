Αύγουστος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία ακόμα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο προκάλεσε «τσουνάμι» αιτήσεων. Ενδεικτικό είναι πως για 186 διορισμούς σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, υπέβαλαν αιτήσεις 36.286 Έλληνες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, σημειώνει ο ΑΣΕΠ, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 669.084 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής: 4.553 αιτήσεις για την κάλυψη 42 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

27.078 αιτήσεις για την κάλυψη 123 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

4.655 αιτήσεις για την κάλυψη 21 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. iefimerida

