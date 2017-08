Αύγουστος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, λειτούργησε στο Περιβολάκι Γρεβενών. Μετά τη Θεία Λειτουργία, απόλαυσε τον καφέ και την κουβέντα με τους κατοίκους του χωριού, σ’ ένα υπαίθριο αρχονταρίκι, κάτω από τη σκιά των δέντρων.













Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τέλεσε τις Παρακλήσεις προς την Παναγία στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νησίου και Ανθρακιάς Γρεβενών.

