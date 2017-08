Αύγουστος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμος Γρεβενών, στο πλαίσιο του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 29-9-2017. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017. Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 29-9-2017 προς ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών. Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών και στα τηλ. 2462350895 & 2462350897. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

