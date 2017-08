Αύγουστος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Ηρακλή: Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Γ.Σ. Ηρακλής καλωσορίζει στις τάξεις του τον Αθανάσιο Τσούκα (2001, 1.87, γκαρντ) από τον Κεραυνό Αγίου Γεωργίου Γρεβενών. Με την απόκτηση του πρώτου σκόρερ του πρόσφατου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, και μέλους της προεπιλογής της Εθνικής Ομάδας Παίδων, ο σύλλογος μας πιστοποιεί την βούληση του να αποτελέσει και πάλι κοιτίδα ανάδειξης και αξιοποίησης των μεγαλύτερων ταλέντων του ελληνικού μπάσκετ. Ο αθλητής θα ενισχύσει τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας (εφηβικό, Κ-20) και την Ανδρική Ομάδα, ευρισκόμενος, όπως όλοι, υπό την επίβλεψη του κ.Βαγγέλη Αλεξανδρή και του τεχνικού μας Team, και η απόκτησή του αποτελεί την απαρχή της προσπάθειας μας για «αναγέννηση» και της φημισμένης στο Πανελλήνιο Ακαδημίας Μπάσκετ του Ηρακλή, που επί δεκαετίες τροφοδότησε το ελληνικό μπάσκετ με κορυφαίους αθλητές… Star-fm.gr: Καλή επιτυχία Θανάση στις νέες σου υποχρεώσεις

