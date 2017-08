Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Έναν νέο πονοκέφαλο έρχεται να προσθέσει ο ΕΝΦΙΑ στους φορολογούμενους που είδαν στο εκκαθαριστικό τους ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου, αφού τελικά δεν θα λάβουν καθόλου χρήματα. Ο λόγος γίνεται για τους περίπου 600.000 φορολογουμένους που έχουν ακίνητη περιουσία και ενώ ήταν ανάμεσα στους δικαιούχους επιστροφής φόρου, τελικά τα χρήματα που θα έπαιρναν πίσω θα συμψηφιστούν με τον ΕΝΦΙΑ.



Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν προχωρήσει σε επιστροφές φόρου εισοδήματος ύψους 123,5 εκατ. ευρώ σε 386.032 φορολογουμένους. Ωστόσο, με τον φόρο ακινήτων να πρέπει να πληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και τα κρατικά ταμεία να ελπίζουν σε εισπράξεις 3,2 δισ. ευρώ, σε καμία περίπτωση το υπουργείο δεν θέλει να βγει εκτός προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται μάλιστα πως αν και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την έναρξη της περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχει προχωρήσει σε τρεις πληρωμές επιστροφής φόρων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα «Νέα» δεν σχεδιάζεται να υπάρξει τέταρτη, εκτός απροόπτου, πριν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ στα τέλη Αυγούστου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι από τους περίπου 600.000 φορολογουμένους που θα έπρεπε να λάβουν επιστροφή έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία που τους κάνει συμμέτοχους στα βάρη των 3,2 δισ. ευρώ του ΕΝΦΙΑ, θα υποστούν συμψηφισμό.



Αυτεπάγγελτα ο συμψηφισμός

Υπενθυμίζεται πως ο συμψηφισμός βάσει του νόμου μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της εφορίας εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Σε συμψηφισμό υπόκεινται με βάση το νόμο οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά καθώς και οι παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους. iefimerida loading…

