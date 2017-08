Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Οι γυναίκες μαθαίνουμε από μικρή ηλικία να φροντίζουμε τόσο την εξωτερική μας εμφάνιση, όσο και την υγιεινή μας. Ενα από τα σημεία του σώματος που γίνεται προτεραιότητα μας είναι η ευαίσθητη περιοχή. Επισκεπτόμαστε το γυναικολόγο μας, κάνουμε τις τακτικές μας εξετάσεις και βρίσκουμε τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης της. Ωστόσο, συχνά αγνοούμε ότι κάθε μια από εμάς έχει τη δική της μοναδική και χαρακτηριστική μυρωδιά στην ευαίσθητη περιοχή. Αυτό αν και μπορεί αρχικά να μας τρομάζει, είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό μιας και ο οργανισμός διαθέτει ένα σύστημα προστασίας που εξασφαλίζει τη χαμηλή οξύτητα του κόλπου και στο περιβάλλον του υπάρχουν έτσι τόσο υγρά, όσο και βακτήρια που δεν είναι βλαβερά για την υγεία του. Υπάρχουν βέβαια φορές που μια αλλαγή στην οσμή του κόλπου μπορεί να σηματοδοτεί κάποιο πρόβλημα, αφού σημαίνει ότι έχει μεταβληθεί η ισορροπία του ph και αυτό συνδέεται με αιτίες όπως για παράδειγμα μια πιθανή μυκητίαση ή μια μόλυνση.

Μυρωδιά που θυμίζει ψάρι Αποτελεί μια από τις πιο κοινές μυρωδιές στην περιοχή του κόλπου και κάνει την εμφάνιση της κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 15 με 45 ετών. Η αντιαισθητική μυρωδιά που θυμίζει ψάρι συνδέεται με τη βακτηριακή κολπίτιδα και οφείλεται στην ανισορροπία των βακτηρίων στο γυναικείο κόλπο ή ακόμα στις τριχομονάδες που αντιμετωπίζονται εύκολα σύμφωνα με τους ειδικούς. Μεταλλική μυρωδιά Το αίμα κατά τη διάρκεια της περιόδου μπορεί να αλλάξει το ph του κόλπου και να τον κάνει να μυρίζει με τον τρόπο αυτό. Παρόλα αυτά η μεταλλική μυρωδιά δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση και δεν πρέπει να σας ανησυχεί εκτός κι αν παρατηρήσετε ότι εξακολουθεί να υπάρχει για μεγάλο διάστημα μετά την περίοδο σας. Μυρωδιά που παραπέμπει σε ζύμη Αν και κάποια από τα προβλήματα και τις μολύνσεις του κόλπου συχνά δεν έχουν μυρωδιά, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μια περίεργη λευκή και παχύρρευστη υφή υγρών να σας υποψιάσει. Επίσης ίσως εμφανίσετε την αίσθηση καψίματος ή φαγούρα ή κοκκινίλα στην ευαίσθητη περιοχή. Τα συμπτώματα αυτά συνδέονται με βακτηριακή κολπίτιδα ή και κάποια άλλου είδους λοίμωξη. Εντονη μυρωδιά που θυμίζει τη φυσιολογική μυρωδιά του κόλπου σας Κάτι τέτοιο υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται στην ποιότητα των ρούχων και των εσωρούχων που φοράτε ή στο γεγονός ότι αυτά είναι πολύ στενά και δεν επιτρέπουν στην ευαίσθητη περιοχή να «αναπνέει» ή ακόμα στον υπερβολικό ιδρώτα του σώματος σας. Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και αλλάξτε τις ενδυματολογικές σας επιλογές.

Μυρωδιά που θυμίζει κάτι σάπιο Η συγκεκριμένη άσχημη μυρωδιά είναι δυνατόν να προκληθεί από την υπερβολική ανάπτυξη βακτηριδίων στον κόλπο, κάτι που μπορεί να συμβεί αν για παράδειγμα δεν αλλάξετε σύντομα το ταμπόν, το ξεχάσετε ή ακόμα χειρότερα αφήσετε κάποια κομμάτια του μέσα στον κόλπο. bovary loading…

