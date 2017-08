Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Κατέβηκαν οι ιστοσελίδες των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα», ενώ ένα μήνυμα εμφανίζεται σε όσους προσπαθούν να τις επισκεφτούν.



Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα tanea.gr, το μήνυμα αναφέρει: «Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος. Ζητάμε συγγνώμη και την κατανόησή σας. Θα επανέλθουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Στην ιστοσελίδα tovima.gr, αναγράφεται το εξής μήνυμα: Τελευταίο φύλλο σήμερα για «ΤΑ ΝΕΑ» Σήμερα Πέμπτη 10 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το τελευταίο φύλλο για την εφημερίδα «Τα Νέα», ενώ την Κυριακή δεν θα κυκλοφορήσει το «Βήμα». Οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ αναμένεται να υπογράψουν σήμερα τις απολύσεις τους, ενώ η νέα διοίκηση αναμένεται να καταβάλει τις οφειλόμενες αποδοχές τους, των δύο μηνών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι εργαζόμενοι θα λάβουν ως αποζημίωση ένα ποσοστό από το τίμημα της επιχείρησης που εκκαθαρίστηκε. Από σήμερα μάλιστα κλείνει και το κτίριο του συγκροτήματος και για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να παραλάβουν τα ΙΧ τους από το πάρκινγκ.



Η Ένωση Συντακτών σε ανακοίνωσή της καλεί τη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία να δεσμευθεί στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων που κράτησαν ανοικτά όλους αυτούς τους μήνες τα έντυπα του ΔΟΛ, καθώς και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Επιπλέον, έχει ζητήσει συνάντηση με τους νέους ιδιοκτήτες προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ να ενημερωθεί λεπτομερώς για τα σχέδιά τους. iefimerida loading…

