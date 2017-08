Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Πρωτοποριακό πιάτο, στην κατηγορία «αλμυρά κέικ» είναι από τα καλύτερα. Αξιοποιήστε το ως κυρίως φαγητό και σερβίρετε με μια πράσινη σαλάτα.



Υλικά 250 γραμμάρια σολομό φρέσκο (χωρίς πέτσα, χωρίς αγκάθια)

3 αυγά

100 γραμμάρια τυρί emmental

1 μικρό κουτάκι κρέμα γάλακτος

150 γραμμάρια αλεύρι

2 κουταλιές λάδι καλαμποκιού

1 φακελάρι μπέικιν πάουντερ

Μισό ματσάκι άνηθο

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Ζεστάνετε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μπολ, με το αλεύρι και το μπέικιν

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και το λάδι, ανακατέψτε καλά

Πλύντε και στεγνώστε τον άνηθο, ψιλοκόψτε τον

Κόψτε τον φρέσκο σολομό και το τυρί σε κύβους, προσθέστε τα στο μείγμα μαζί με τον άνηθο

Αδειάστε το μείγμα σε μια φόρμα κέηκ και αφήστε το να ξεκουραστεί για 15 λεπτά στο ψυγείο

Στη συνέχεια, ψήστε το για 45 λεπτά

Σερβίρετε το κέικ χλιαρό

Ακολουθώντας την συμβουλή του γάλλου σεφ Cyril Lignac πρόσθεσα στη συνταγή και λίγη κάπαρη, ώστε να δοθεί μια νότα έντασης στο κέικ! iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 10th, 2017 at 12:51 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.