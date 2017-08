Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Όσοι παίζουν βιντεοπαιγνίδια δράσης συχνά στον υπολογιστή τους ή σε παιγνιδοκονσόλα, δεν εξασκούν μόνο τον εγκέφαλό τους, αλλά επίσης τον εξασθενούν. Μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μικρότερη φαιά ουσία στον ιππόκαμπο, μια ζωτική περιοχή του εγκεφάλου για τη μνήμη και για τον προσανατολισμό στο χώρο.



Όσο μικραίνει ο ιππόκαμπος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος ενός ανθρώπου να εκδηλώσει παθήσεις όπως η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια και η νόσος Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή ψυχολογίας Γρεγκ Γουέστ του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και την αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής Βερονίκ Μπομπό του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογικής ψυχιατρικής «Molecular Psychiatry», μελέτησαν 100 ανθρώπους, τους οποίους έβαλαν να παίξουν διάφορα βιντεοπαιγνίδια δράσης (Call of Duty, Killzone, Borderlands 2) και άλλα (π.χ. Summer Mario), επί συνολικά 90 ώρες. Στη συνέχεια, έγινε πλήρης μελέτη του εγκεφάλου των συμμετεχόντων με την τεχνική της νευρο-απεικόνισης.



Διαπιστώθηκε ότι όλα τα βιντεοπαιγνίδια δεν έχουν την ίδια επίπτωση στον εγκέφαλο, παρόλο που οι χρήστες παίζουν τις ίδιες ώρες. Τα παιγνίδια δράσης (action games) οδηγούν σε ατροφία του ιπποκάμπου του εγκεφάλου, ενώ αντίθετα τα παιγνίδια άλλου είδους οδηγούν σε αύξηση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου στην ίδια περιοχή. Οι ερευνητές τόνισαν ότι, μετά από αυτά τα ευρήματα, οι νευροεπιστήμονες πρέπει να το σκεφθούν δυό φορές, προτού προτείνουν στους ασθενείς να παίζουν βιντεοπαιγνίδια αδιακρίτως, προκειμένου να τονώσουν τον εγκέφαλό τους. Όπως είπαν, η προειδοποίηση ισχύει ιδίως για ασθενείς με συνδυασμό Πάρκινσον και άνοιας, με Αλτσχάιμερ, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και μετατραυματικό σύνδρομο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

