Γεμάτο με πλαστικό ήταν το στομάχι νεκρών δελφινιών που ανέλυσαν ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά, τις τεράστιες διαστάσεις, που έχει λάβει η ανεξέλεγκτη ρίψη πλαστικού στο περιβάλλον. Άκρως ανησυχητικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο για την εκτίμηση της περιεκτικότητας μικροσκοπικών ινών πλαστικού σε στομάχια δελφινιών, που έχουν βρεθεί νεκρά στις ακτές του Αιγαίου.



Όπως αποκαλύπτει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου, Αναστασία Μήλιου, αναλύοντας ένα μέρος του πεπτικού συστήματος από επτά δελφίνια, έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 700 μικροσκοπικά σωματίδια και ίνες πλαστικού. «Στο στομάχι των δελφινιών, η διαδικασία της ανάλυσης είναι σύνθετη και πολύ χρονοβόρος διαδικασία. Μέχρι στιγμής αναλύσαμε 200 ml του πεπτικού συστήματος από το κάθε δελφίνι (το σύνολο του στομάχου είναι κατά μέσο όρο 900 ml – άρα έχουμε αναλύσει περίπου το 22%) και εντοπίσαμε 700 μικροσκοπικές ίνες πλαστικού» εξηγεί η κ. Μήλιου. Σύμφωνα με την ίδια, το πλαστικό συνήθως δεν είναι ορατό, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπου εντοπίζονται σε στομάχια δελφινιών και σε χελώνες, κομμάτι από αλιευτικά εργαλεία στα οποία μπλέκονται τα ζώα προσπαθώντας να κλέψουν τις ψαριές.



Το ζήτημα είναι ότι βρήκαμε μεγάλο αριθμό από πλαστικές ίνες οι οποίες είναι ορατές μόνο από το μικροσκόπιο και προέρχονται από την κατάληξη των πλαστικών απορριμμάτων συμπληρώνει. Για τους ερευνητές του Ινστιτούτου, η αλόγιστη χρήση και απόρριψη του πλαστικού στο περιβάλλον, συνεχώς διογκώνεται και συσσωρεύεται, έπειτα από δεκαετίες συζητήσεων οι οποίες ποτέ δεν συνοδεύτηκαν από αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπισή του. newsbeast loading…

