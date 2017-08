Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

«Καλπάζουν» οι διεθνείς αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.



Στο επτάμηνο της τρέχουσας τουριστικής χρονιάς, οι διεθνείς αφίξεις κινήθηκαν με άνοδο 14,1% και την ίδια στιγμή ο Ιούλιος έκλεισε και αυτός με άνοδο 10,3%. Συγκεκριμένα στο επτάμηνο διακινήθηκαν 1 εκατομμύριο επιπλέον επιβάτες εξωτερικού, πάντα σε ό,τι αφορά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport φτάνοντας τους 10,662 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 9,334 εκατομμύρια επιβατών που ήσαν το 2016. Τον φετινό Ιούλιο, οι επιβάτες από το εξωτερικό που διακινήθηκαν στα εν λόγω αεροδρόμια ανήλθαν σε 4,157 εκατομμύρια από 3,769 που διακινήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.



Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων για το νησί της Κω, όπου φαίνεται, πως ο σεισμός δεν επηρέασε την εξέλιξη της τουριστικής της κίνησης. Ηδη, το νησί του Ιπποκράτη βαδίζει για ρεκόρ αφίξεων, αφού τρέχει με άνοδο 18,8% τον Ιούλιο και 22,1% στο επτάμηνο, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, για το αεροδρόμιο του νησιού. Ειδικότερα, στο επτάμηνο, το αεροδρόμιο του νησιού διακίνησε 1 εκατομμύριο και πλέον επιβάτες εξωτερικού, από 844.000 που ήσαν πέρυσι. Πολύ σημαντική είναι εξάλλου και η άνοδος που αποτυπώνεται και στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, καθώς στο επτάμηνο οι διεθνείς αφίξεις έτρεξαν με άνοδο 57% και οι επιβάτες που διακινήθηκαν ανήλθαν σε 56,7 χιλιάδες. Το νησί με τη μεγαλύτερη κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο στο επτάμηνο του έτους ήταν η Ρόδος, καθώς οι επιβάτες εξωτερικού ανήλθαν σε 2,24 εκατομμύρια από 2 εκατομμύρια που ήσαν το 2016, σημειώνοντας άνοδο 7,7%. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, αφού οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κινήθηκαν με άνοδο 22,8% και διακίνησε 2,1 εκατομμύρια επιβάτες στο επτάμηνο του 2017. Να τονιστεί, ότι σε όλα τα αεροδρόμια που δημοσιοποιούνται στοιχεία κίνησης επιβατών δεν υπάρχουν αρνητικά πρόσημα, ενδεικτικό της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού και φέτος. newsbeast loading…

