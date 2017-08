Αύγουστος 10th, 2017 by Σταματίνα

Προ δυσάρεστων εκπλήξεων μπορεί να βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2018 αρκετοί φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Οι όροι της ρύθμισης του ν. 4321/2015 θα αλλάξουν από την πρώτη μέρα της επόμενης χρονιάς και έτσι όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε αυτή στην περίπτωση που καθυστερήσουν έστω και μία ημέρα την πληρωμή οποιασδήποτε νέας οφειλής προς την εφορία, θα βρεθούν αυτομάτως εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος για τον οποίο σταματάει το σύστημα αυτό από 1/1/2018 είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους μισούς περίπου φορολογούμενους που κατάφεραν να μείνουν εντός της ρύθμισης των 100 δόσεων, έχουν επιλέξει να αφήσουν απλήρωτες όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους προς ΔΕΚΟ ή τράπεζες για παράδειγμα, προκειμένου να μην χάσουν τις 100 δόσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως να συσσωρευτούν ακόμα περισσότερα χρέη προς το Δημόσιο. Τι θα συμβεί αν δεν καταβάλλουν τη δόση Η νέοι όροι που θα ισχύσουν από την 1/1/2018 θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί και έτσι όσοι καθυστερήσουν ακόμα και ένα λεπτό να καταβάλλουν τη δόση, θα βρεθούν εκτός ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύουν τα παρακάτω: Θα πρέπει να πληρώσουν ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο της ρύθμισης των 100 δόσεων

Η οφειλή θα αυξάνεται καθώς να επανέρχονται άμεσα όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις που είχαν «κουρευτεί»

Θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή θα γίνονται κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία Τι θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να μην βγουν εκτός των 100 δόσεων



Οι αλλαγές που έρχονται από την πρώτη μέρα του νέου έτους στη ρύθμιση των 100 δόσεων σημαίνουν ότι οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί και έχουν παραμείνει σε αυτή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι κάθε μήνα ώστε να πληρώνουν εντός προθεσμίας τους φόρους. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούν να ενημερώσουν την εφορία, πριν την τελευταία ημέρα καταβολής κάποιου φόρου, ότι δεν μπορούν να τον πληρώσουν προκειμένου να υπαχθεί η τρέχουσα οφειλή στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στην περίπτωση που δεν το κάνουν και η οφειλή βγει ληξιπρόθεσμη θα βγουν και εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων.

