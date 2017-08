Αύγουστος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tην Τετάρτη 9 Αυγούστου η πόλη των Γρεβενών φιλοξένησε το EUROP RAID 2017. Ένα “μικρό χωριό” 450 νέων Γάλλων αλλά και μερικών Βέλγων (κάτω των 30 ετών) που ξεκίνησαν από τη Γαλλία στις 29 Ιουλίου με στόχο να διανύσουν 10.000 χιλιόμετρα και να διασχίσουν 20 διαφορετικές χώρες μέσα σε 23 ημέρες, ήταν στον χώρο της Εμποροπανήγυρης Γρεβενών. Για όλο το ταξίδι τους χρησιμοποιούν το ιστορικό πλέον PEUGEOT 205!! Ο στόχος και σκοπός τους να φτάσουν από την δύση στην ανατολή της Ευρώπης, και να δωρίσουν σχολικά υλικά, σε χώρες που ακόμη πολλά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε σχολεία.



Στα Γρεβενά τους υποδέχθηκαν μέλη της Λέσχης 4Χ4, ο Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος από το S+αισθeτικό, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γρεβενών Χρήστος Τριγώνης και Ζήσης Κιάκας, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γρεβενών Στέλιος Πουρνάρας.. μετά μουσικής, η Αικατερίνη Προκόβα με το χορευτικό τμήμα του δήμου Γρεβενών, παραδοσιακοί μουσικοί με επικεφαλής τον Απόστολο Κασιάρα, η «Τράπεζα Γεύσεων» , ο Δημήτρης Μπασνάς με τα… βότανα, ο «Master CheF» Φώτης Παρασκευαΐδης με τα «Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών» , ο Πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο Πρόεδρος του ΜΟΓ και Αντιπρόεδρος της Αθλητικής ΜΟΤΟΕ Γιάννης Σιούλης, και πλήθος φίλων των δύο τροχών (και της καλής Γρεβενιώτικης Μουσικής). (Εάν ξεχνάω κάποιους, ζητώ προκαταβολικά συγνώμη)

Μιλούν στην camera του Grevena TV ο Γιάννης Σιούλης και Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος:

Περισσότερες και με μεγαλύτερη ανάλυση Περισσότερες και με μεγαλύτερη ανάλυση στο facebook



