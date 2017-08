Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Οι γιατροί στα επείγοντα των νοσοκομείων έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εκατοντάδες περιστατικά άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο σοβαρά και κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η εμπειρία τους μέσα στο νοσοκομείο τους έχει δώσει όμως την ευκαιρία να γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποια είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα για τη σωματική ακεραιότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν να προφυλάσσονται όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτά και ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι τους. Κι αν ο νους σας πηγαίνει μόνο σε φονικά όπλα, τότε κάνετε λάθος, αφού τα αντικείμενα που φοβούνται περισσότερο σύμφωνα με όσα γράφει το Huffingtonpost δεν είναι μόνο αυτά.



Ας τα δούμε ένα -ένα: Τραμπολίνο Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των μικρών παιδιών, καθώς απολαμβάνουν να περνούν το χρόνο τους «πετώντας» στον αέρα. Υπάρχουν αρκετοί γονείς που τα αγοράζουν, τα τοποθετούν στον κήπο του σπιτιού και αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει ο Ferdinando Mirarchi, ιατρικός διευθυντής του Τμήματος Επείγουσας Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, τα περιστατικά από τραυματισμούς εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας είναι πολλά. «Βλέπουμε κατάγματα στο άνω μέρος του σώματος, σπασμένα πόδια, τραυματισμούς στο λαιμό.» Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και σκάλα με προέκταση «Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν έχω στο σπίτι: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και η σκάλα με προέκταση. Συχνά χρειάζεται να φροντίσουμε ανθρώπους που έχουν πέσει από μια ψηλή σκάλα, γεγονός που προκαλεί σοβαρούς και μεγάλους τραυματισμούς, σε σημεία του σώματος όπως το κεφάλι. Οι άνθρωποι επίσης συχνά τραυματίζονται και από το πλυστικό μηχάνημα εξαιτίας της υψηλής πίεσης του νερού», λέει ο ειδικός Seth Podolsky. Ράμεν σούπα με νουντλς Πρόκειται για μια παραδοσιακή ιαπωνική σούπα που έχει σαν βάση το ζωμό κρέατος η οποία σερβίρεται με νουντλς και διάφορες γαρνιτούρες. Ο λόγος για τον οποίο δεν τις προτιμούν; Θερμαίνονται πολύ γρήγορα όταν τοποθετούνται στο φούρνο μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα να είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που προκαλούνται εγκαύματα, περισσότερο σε μικρά παιδιά. Ψηλές καρέκλες που φτάνουν μέχρι το τραπέζι Πάνω από το μισό των περιστατικών στα επείγοντα που αφορά σε παιδιά κάτω του ενός έτους έχει να κάνει σύμφωνα με τους γιατρούς με πτώσεις και αυτό γιατί τα μικρά παιδιά έχουν την τάση να σπρώχνουν το τραπέζι με τα δάχτυλα των ποδιών τους. Χάπια που έχουν περισσέψει από κάποια αγωγή Σύμφωνα με τους γιατρούς θα πρέπει πάντοτε κανείς να απαλλάσσεται από τα χάπια που έχουν περισσέψει μετά την ολοκλήρωση μιας φαρμακευτικής αγωγής. Οπως αναφέρει ο Ferdinando Mirarchi, ένα χάπι μπορεί ακόμα και να σκοτώσει ένα παιδί. Οπλα Η Εϊμι Μπάξτερ που εργάζεται στα επείγοντα παιδιατρικής κλινικής στην Ατλάντα εξηγεί ότι δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της να παρευρεθούν σε χώρο όπου γνωρίζει ότι υπάρχει όπλο, γιατί έχει υπάρξει πολλές φορές σε περιπτώσεις αυτοκτονιών ή θανάτων παιδιών από λάθος. Πισίνα Η γιατρός Ντάρα Κας, αναφέρει ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχουν περιστατικά παιδιών που πέφτουν σε πισίνα και πνίγονται ακόμα κι αν γνωρίζουν κολύμπι. Ο πνιγμός συμβαίνει σιωπηλά και πολύ γρήγορα και αυτό την έχει κάνει να μην θέλει καθόλου την πισίνα ιδιαίτερα στο σπίτι. Οι μπαταρίες -κουμπιά Πρόκειται για τις μικρές στρογγυλές μπαταρίες, που μοιάζουν με κουμπιά και είναι κίνδυνος θάνατος για τα μικρά παιδιά, τα οποία απολαμβάνουν να επεξεργάζονται οτιδήποτε γυαλίζει και τους κινεί το ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με ένα κέρμα, οι συγκεκριμένες μπαταρίες μπορούν να κολλήσουν στον οισοφάγο και μετά από χημικές αντιδράσεις να επέλθουν θανατηφόρα χημικά εγκαύματα. bovary loading…

