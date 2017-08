Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια πολύ σημαντική πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντική ενυδάτωση στον οργανισμό, η οποία είναι απαραίτητη κυρίως τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο κάποια φρούτα πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή, ιδιαίτερα αν έχετε πρόβλημα με το στομάχι σας, καθώς προκαλούν φούσκωμα. Δείτε τρία από αυτά…



1. Μήλο Το μήλο περιέχει σημαντική ποσότητα φουκτόζης. Η φρουκτόζη είναι απλό σάκχαρο, δηλαδή δεν διασπάται σε μικρότερα μόρια στον οργανισμό. Αν δεν διαπεράσει το τοίχωμα του εντέρου για να περάσει στο αίμα, κατευθύνεται στο έντερο και γίνεται τροφή για τα βακτήρια που υπάρχουν εκεί. Η διαδικασία αυτή, όπως και στην περίπτωση της αγκινάρας, συνοδεύεται από παραγωγή αερίων, άρα και φούσκωμα.



2. Βατόμουρα Τα βατόμουρα, όπως όλα τα μούρα, είναι εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών, όμως τα σάκχαρα που περιέχουν (πολυόλες ή πολυαλκοόλες) διασπώνται μόνο μερικώς από το λεπτό έντερο. Τα υπολείμματά τους απορροφούν νερό και ζυμώνονται από τα βακτήρια του εντέρου, προκαλώντας αέρια και φούσκωμα. 3. Μάνγκο Το γλυκό εξωτικό φρούτο περιέχει κυρίως φρουκτόζη και λιγότερη γλυκόζη. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσει στο φούσκωμα και στην παραγωγή αερίων. baby loading…

