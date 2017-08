Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον υποβάθμισε σήμερα την προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Βόρεια Κορέα, λέγοντας ότι προσπαθούσε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τον ηγέτη της χώρας.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν προσγειωθεί στη νήσο Γκουάμ του Ειρηνικού, την οποία απείλησε να χτυπήσει η Πιονγκγιάνγκ, ο Τίλερσον δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει επικείμενη απειλή από τη Βόρεια Κορέα. «Πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι θα πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι τη νύχτα, να μην ανησυχούν για αυτή τη ρητορική των τελευταίων ημερών», πρόσθεσε. Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες τη Βόρεια Κορέα ότι θα αντιμετωπίσει «πυρ και οργή» εάν απειλήσει τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Πιονγκγιανγκ να δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Γκουάμ. «Πιστεύω ότι αυτό που απλά διαβεβαίωνε ο πρόεδρος είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν την δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απολύτως απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, και τους συμμάχους μας, και αυτό θα κάνουμε», δήλωσε ο Τίλερσον. Η διεθνής κοινότητα είχε «μια αρκετά καλή εβδομάδα» σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε, επικαλούμενος τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις ισχυρές δηλώσεις που διατυπώθηκαν σε συνάντηση ηγετών στην Ασία. «Ως απάντηση σε αυτό, η ρητορική της Βόρειας Κορέας έχει απλά κλιμακωθεί, έχει γίνει πιο ηχηρή και πιο απειλητική», δήλωσε ο Τίλερσον σε δημοσιογράφους. «Άρα, πιστεύω ότι ο πρόεδρος, αυτό που κάνει ο πρόεδρος είναι να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη Βόρεια Κορέα σε μια γλώσσα που θα καταλάβει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, διότι δεν φαίνεται να μπορεί να καταλαβαίνει τη διπλωματική γλώσσα», δήλωσε ο Τίλερσον.



Οι ΗΠΑ ήθελαν να καταστήσουν σαφές ότι έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους συμμάχους τους, δήλωσε, και να «αποφύγουν κάποιο λάθος υπολογισμό» από την Πιονγκγιάνγκ. Ο Τίλερσον εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διεθνείς πιέσεις, περιλαμβανομένης της ανάμειξης της Κίνας και της Ρωσίας, μπορούν να πείσουν τη Βόρεια Κορέα να επανεξετάσει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες και να ξεκινήσει το διπλωματικό διάλογο. Δήλωσε επίσης ότι ποτέ δεν σκέφθηκε να ακυρώσει την επίσκεψή του στο Γκουάμ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

