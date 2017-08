Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τα χρόνια περνούν και έχεις αρχίσει να παρατηρείς ότι ο μεταβολισμός σου αλλάζει και επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι να χάσεις τα περιττά κιλά που σε βασανίζουν.



Το φανταζόσουν ποτέ, ότι μια απλή χειρονομία, μια στάση πιο συγκεκριμένα των δαχτύλων των χεριών σου, θα μπορούσε να γίνει ο σύμμαχος σου ενάντια σε αυτό; Οσο περίεργο κι αν φαίνεται, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη που πιστεύουν στη δύναμη αυτής της χειρονομίας, η οποία είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία της γιόγκα και χρησιμοποιείται εδώ και χιλιετίες τόσο από yogis, όσο και από gurus. Ο λόγος για την τεχνική «Surya Mudra» (γνωστή και ως «Prithvi Shaamak») που υπόσχεται να σας χαρίσει ένα υγιές σώμα και πνεύμα και στηρίζεται στην άσκηση πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του χεριού. Οπως προαναφέρθηκε είναι εμπνευσμένη από τη δημοφιλή γιόγκα η οποία ως πρόγραμμα γυμναστικής δημιουργεί καύσεις αυξάνοντας τον μεταβολισμό και σμιλεύει το σώμα, βοηθώντας παράλληλα στην ευλυγισία του. shutterstock Τι είναι όμως ο όρος «Mudra»; Η λέξη δηλώνει το «σφράγισμα της ενέργειας» και αναφέρεται σε περίτεχνες χειρονομίες, σε ενώσεις που δημιουργούνται με το χέρι και τα δάχτυλα. Οι ενεργητικές δυνάμεις τους μπορούν να θεραπεύσουν το σώμα, να βελτιώσουν την πέψη, να αυξήσουν το μεταβολισμό και να μειώσουν την όρεξη βοηθώντας έτσι στην απώλεια βάρους. Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί σε διάφορες ψυχικές και σωματικές θεραπευτικές αγωγές από την αρχή των ινδουιστικών και βουδιστικών παραδόσεων.



Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το είδος «Mudra», δηλαδή η τεχνική «Surya Mudra» μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και την παχυσαρκία, επειδή μειώνει το στοιχείο της «γης» στο ανθρώπινο σώμα (το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από πέντε στοιχεία: φωτιά, νερό, γη, αέρα και Aakash) που αποτελεί και τον βασικό παράγοντα στο λίπος που την προκαλεί. Επιπλέον, η τεχνική αυξάνει το στοιχείο της «φωτιάς» στο σώμα, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας ισορροπημένης θερμοκρασίας στο σώμα, ενώ λέγεται ότι βελτιώνει την όραση. Με την παρακάτω απλή περιγραφή έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την τεχνική «Surya Mudra» δηλαδή τα μούντρα της ενέργειας και να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές της ιδιότητες: Ενώστε την κορυφή του αντίχειρα με την κορυφή του παράμεσου, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ήλιο που είναι η πηγή της ζωής και το κέντρο της ενέργειας του πλανητικού συστήματος. Ασκείστε ελαφριά πίεση με τον αντίχειρα στο δάχτυλο αυτό. Κάντε αυτή την άσκηση με τα χέρια σας για τριάντα λεπτά, κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες, πριν ξεκινήσετε την ημέρα σας. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 9th, 2017 at 13:37 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.