Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, σε έλεγχο που διενήργησαν την 8η Αυγούστου 2017 – σε μονοκατοικία στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής – εντόπισαν στους χώρους του κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος) και κατάσχεσαν πολύ μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων με παραποιημένα σήματα (απομιμήσεις) γνωστών εταιρειών. Συγκεκριμένα εντόπισαν:

229.100 τεμ. ρολόγια

32.300 τεμ. πορτοφόλια

18.700 τεμ. γυαλιά ηλίου

648 ζεύγη υποδήματα. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε εξοπλισμός τοποθέτησης – επικόλλησης πλαστών σταμπών και ετικετών – σημάτων επώνυμων εταιριών, καθώς και μήτρες αναπαραγωγής σημάτων. Κατασχέθηκαν:

22.000 τεμ. πλαστές ετικέτες γνωστών εταιριών

7.500 τεμ. πλαστά σήματα γνωστής εταιρίας

3 πρέσες τοποθέτησης σημάτων

4 μεταλλικές μήτρες

1 πατρόν μεταξοτυπίας για στάμπες και

λοιπός εξοπλισμός επεξεργασίας και τοποθέτησης σημάτων . Ακόμα, κατασχέθηκε ένα όχημα στο οποίο γίνονταν φόρτωση εμπορευμάτων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, υπολογίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τις 560.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ένα άτομο κινεζικής υπηκοότητας, ενώ διαφεύγει τη σύλληψη ακόμη ένα άτομο. Εναντίον τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Όλα τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα θα καταστραφούν. iefimerida loading…

