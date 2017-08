Αύγουστος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ελαφρά» υποχώρηση θα σημειώσει ο καύσωνας την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να μειώνεται 2-3 βαθμούς. Το θερμόμετρο ωστόσο θα δείξει έως και 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές ενώ εκτιμάται πως αυτό το θερμό «κύμα» θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη, οπότε και θα βελτιωθεί η κατάσταση .

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Τετάρτη: Μακεδονία, Θράκη Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες με πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στην Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 22 έως 38 και κατά τόπους έως 39 βαθμούς Κελσίου Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους η μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο Βόρειοι Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα ηπειρωτικά 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους η μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Θεσσαλία και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από Βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες πρόσκαιρα την ημέρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από Βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου Αττική Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από Βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα Ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

