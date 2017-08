Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

80 γρ. κουκουνάρι

250 γρ. ρεβύθια προβρασμένα

1 αυγό

2 κ.σ. κεφαλοτύρι τριμμένο

5 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι Εκτέλεση Σε ένα τηγάνι τσιγαρίζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια με λίγο ελαιόλαδο για 10 λεπτά. Προσθέτουμε το κουκουνάρι και τα ρεβίθια και αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά. Αν στεγνώσουν προσθέτουμε λίγο νερό. Μπλεντάρουμε να γίνουν κρέμα και αφήνουμε να κρυώσει. Προσθέτουμε το αυγό, το τυρί και 3 κουταλιές από τη φρυγανιά, ώστε να αποκτήσουμε ένα μείγμα που να μπορούμε να το δουλέψουμε. Φτιάχνουμε μικρές μπαλίτσες και πριν τις τηγανίζουμε τις περνάμε από τη φρυγανιά που έχει μείνει. Τηγανίζουμε σε μπόλικο καυτό ελαιόλαδο. Σερβίρουμε με φέτες λεμονιού και σαλάτα. newsbeast loading…

