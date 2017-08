Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Βαριά ήταν η ατμόσφαιρα στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, αφού σήμερα δόθηκε η εντολή εκκένωσης του κτιρίου στους εργαζομένους από τους εκπροσώπους του εκκαθαριστή.



Σύμφωνα με το Enimerosi24.gr , οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ άδειασαν τα γραφεία τους και παρέδωσαν τις κάρτες εισόδου.



Από αύριο, ξεκινάει μια νέα περίοδος για τον ιστορικό οργανισμό,ενώ όπως ήδη έχει αναφερθεί, το πιθανότερο είναι οι εφημερίδες να μην κυκλοφορήσουν για ένα διάστημα. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 9th, 2017 at 20:48 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.