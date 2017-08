Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Το νέο Nissan Leaf θα διαθέτει βελτιωμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό, που θα το κάνει ακόμα πιο αποδοτικό, επιτρέποντας στον οδηγό του να διανύει ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις με μία μόνο φόρτιση. Η αεροδυναμική είναι το κλειδί για το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να κινηθεί ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Ο χαμηλός συντελεστής οπισθέλκουσας και η μεγαλύτερη ευστάθεια, επιτρέπουν στο όχημα να διανύσει μεγαλύτερες αποστάσεις με έναν πλήρη κύκλο φόρτισης.



Το ανασχεδιασμένο, νέας γενιάς Leaf, είναι χαμηλότερο, γεγονός που του επιτρέπει την επίτευξη μηδενικής ανύψωσης, αλλά και καλύτερης σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες. Επιπλέον, τα νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά σταθεροποιούν σημαντικά το αυτοκίνητο, ακόμα και όταν αυτό δέχεται ριπές δυνατών πλευρικών ανέμων. Εμπνευσμένοι από τα φτερά των αεροπλάνων, οι μηχανικοί της Nissan δημιούργησαν το ιδανικό σχήμα για το νέο Leaf, επιτρέποντας μια συμμετρική ροή του αέρα, για ένα πιο άνετο και αποτελεσματικό ταξίδι.



Με την εμπορική διάθεση του Leaf (του πρώτου μαζικής παραγωγής αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος στην παγκόσμια αγορά), η ιαπωνική μάρκα καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην κατηγορία EV. Σήμερα, το Leaf είναι το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα στον κόσμο, με περισσότερες από 277.000 πωλήσεις παγκοσμίως. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 9th, 2017 at 11:19 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.