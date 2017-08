Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Πριν ακριβώς από 72 χρόνια στις 11 το πρωί της 9ης Αυγούστου 1945, έμελλε να αλλάξει ο ρους της ιστορίας. Οχι μόνο του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου αλλά και της ανθρωπότητας. Οι ΗΠΑ επέλεξαν μετά την Χιροσίμα, το Ναγκασάκι, για να γονατίσουν την Ιαπωνία και την την αναγκάσουν να συρθεί στη συνθηκολόγηση.



Ενα βομβαρδιστικό έριξε την δεύτερη πυρηνική βόμβα της Ιστορίας, μία βόμβα πλουτωνίου/ Ακρβώς στις 11:02 π.μ., η ζωή πάγωσε στο Ναγκασάκι. Η φονική ισχύς της βόμβας ήταν τέτοια, που κατέστρεψε το βόρειο τμήμα της πόλεως και σκότωσε άμεσα γύρω στους 40.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με στατιστικές, ο τελικός απολογισμός ήταν 73.884 νεκροί, 74.909 τραυματίες και 120.820 ασθενείς (προσβληθέντες από τη ραδιενέργεια).



Ο Ιάπωνας αυτοκράτορας σύρθηκε στο τραπέζι της συνθηκολόγησης. Μετά τον πόλεμο το Ναγκασάκι ξαναχτίστηκε, αλλάζοντας δραστικά την παλιά του εμφάνιση. Κάποια από τα ερείπια του βομβαρδισμού διατηρήθηκαν ως μνημείο, ανάμεσά τους μία πύλη και μία αψίδα. Υψώθηκαν και νέα μνημεία, όπως το «Μουσείο Ατομικής Βόμβας του Ναγκασάκι».

