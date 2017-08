Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Αν κατά καιρούς βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης εκείνου του ελιξιρίου που θα τονώσει τον οργανισμό σας και θα σας κρατήσει υγιείς μέχρι τα 100, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε το μυστικό στις διατροφικές συνήθειες της γηραιότερης οικογένειας στον κόσμο.



Ο λόγος για την οικογένεια Ντόνελι (Donnelly), από την Κομητεία Αρμαγκ της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία αποτελείται πια από 13 μέλη. Οι γονείς, Πήτερ και Ελεν, έφτιαξαν το οικογενειακό τους αγρόκτημα το 1921 και απέκτησαν συνολικά 16 παιδιά, όμως τρία από αυτά πέθαναν. Η ηλικία των 13 μελών που βρίσκονται στη ζωή κυμαίνεται από 72 μέχρι 93 ετών και μάλιστα η οικογένεια μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, γιατί όλοι τους μετρούν 1.075 χρόνια ζωής. Εχοντας μεγαλώσει στο αγρόκτημα, η διατροφή τους περιελάμβανε τρόφιμα τα οποία προέρχονταν από την περιοχή, όπως μπέικον και αυγά, καθώς και λαχανικά, τα οποία καλλιεργούσαν. Ομως, το μυστικό της μακροζωίας της οικογένειας ήταν ένα και μοναδικό: το πόριτζ βρώμης. «Πάντοτε ακολουθούσαμε τη συνήθεια του μπαμπά μας: να τρώμε λίγο ζεστό χυλό βρώμης πριν πέσουμε για ύπνο», δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ο Τζο Ντόνελι, 72 ετών. Οσο για τη συνταγή; «Πόριτζ γύρω στις 10 το βράδυ και πάλι στις 7 το πρωί. Μαγειρεμένη βρώμη, γάλα και λίγη μαρμελάδα μήλου στην κορυφή», εξήγησε ο Τζο και φυσικά πάντοτε σε συνδυασμό με μια ποικιλία από φρούτα, λαχανικά και ζωικά προϊόντα από τις φάρμες τους. Οι διατροφικές συνήθειες της οικογένειας δεν βασίστηκαν ποτέ σε επεξεργασμένα ή μολυσμένα τρόφιμα. «Εργαζόμασταν στη φύση και οτιδήποτε καταναλώναμε είτε καλλιεργήθηκε είτε εκτράφηκε από εμάς», πρόσθεσε ο Τζο Ντόνελι. Ενα από τα επίσης δυνατά χαρτιά της οικογένειας ήταν το γεγονός ότι απέφευγε την κατανάλωση αλκοόλ, με εξαίρεση τη μητέρα τους, η οποία απολάμβανε ένα ολόκληρο μπουκάλι κρασί μετά από κάθε γέννα.



Οι ειδικοί υποστηρίζουν, ότι το πόριτζ βρώμης μειώνει την αρτηριακή πίεση, καταπολεμά τον διαβήτη, μειώνει τη χοληστερόλη και προστατεύει το σώμα από καρδιακές παθήσεις, ενώ καθημερινά ενισχύει τον οργανισμό με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές ίνες και η πρωτεΐνη. bovary loading…

