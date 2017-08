Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Κάτω από το ψυχολογικό όριο του 2% διαμορφώθηκε η απόδοση του νέου έντοκου διάρκειας 13 εβδομάδων, που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ, δείχνοντας ότι συνεχίζεται το θετικό momentum, τουλάχιστον για τους βραχυπρόθεσμους τίτλους.



Συνολικά έγιναν αποδεκτά 1,137 δις ευρώ έναντι 812,5 εκατ. ευρώ της έκδοσης της 12ης Ιουλίου, με το συντελεστή κάλυψης να φτάνει στο 2,17 έναντι 1,85 στην προηγούμενη έκδοση, καθώς οι προσφορές έφτασαν στα 1,901 δις ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,95% από 2,33% στην προηγούμενη έκδοση.



Την ίδια ώρα η τιμή του 3ετούς ομολόγου παραμένει στα επίπεδα του 3,285- 3,319%, με ελαφρώς πτωτικές τάσεις, ενώ το 10ετές «παίζει» στα επίπεδα του 5,44- 5,5%. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 9th, 2017 at 17:07 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.