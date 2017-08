Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ζευγάρι σε όλα, ακόμα και στα βακτηρίδια. Αυτό υποστηρίζουν Καναδοί ερευνητές που μελέτησαν το δέρμα 165 ζευγαριών, συμπεριλαμβανομένων των βλεφαρίδων, των ρουθουνιών, τις μασχάλες και τις πλάτες.



Σύμφωνα με την έρευνα τα 330 άτομα του δείγματος εκτός από τις δουλειές και ό,τι άλλο μοιράζονται με τους συντρόφους τους, μοιράζονται και τα βακτηρίδια, επηρεάζοντας το μικροβιακό προφίλ του συντρόφου τους. Το μέρος του σώματος που επηρεάζεται περισσότερο είναι τα πέλματα των ποδιών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται καθώς τα ζευγάρια περπατούν ξυπόλυτα στο σπίτι τους, μεταφέροντας βακτήρια μεταξύ τους.



Ο Josh Neufeld, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Waterloo, δήλωσε: «Όταν κάνετε ντους και στη συνέχεια περπατάτε στο πάτωμα ξυπόλυτοι, τότε συντελείται μια αποτελεσματική μορφή μικροβιακής ανταλλαγής με τον σύντροφό σας, αλλά και με το σπίτι σας». Έτσι, κανείς δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι ο σύντροφός του δεν του έχει δώσει ποτέ τίποτα… ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

