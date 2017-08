Αύγουστος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Από το Κέντρο Κοινότητας ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 11/08/2017 από τις 10:00 έως τις 11:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Κέντρου Κοινότητας, για να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν. Μαζί του

ς να έχουν την ταυτότητα/διαβατήριο τους. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Ο Αντιδήμαρχος

Κώσταντίνος Νικολακόπουλος

