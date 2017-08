Αύγουστος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ενα σφιχτό τρίο, κάτι σαν Αγία Τριάδα, κυβερνά σήμερα τη Γαλλία: πρόκειται για τον Εμανουέλ Μακρόν και τους δύο, μοναδικούς, πιστούς συνεργάτες του. Πρόκειται για τον γενικό γραμματέα της γαλλικής προεδρίας Αλέξις Κόλερ και τον 30χρονο ειδικό σύμβουλο του Μακρόν, Ισμαήλ Εμελιέν. Αυτοί οι τρεις άνδρες κρατούν στα χέρια τους όλες τις εξουσίες της Γαλλίας. Αυτοί οι τρεις διοικούν την Γαλλία, γράφει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Le Monde. «Εξω από αυτούς τους τρεις άνδρες, δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Μακρόν, ο Κόλερ και ο Εμελιέν είναι το χρυσό τρίγωνο όπου λαμβάνονται όλες οι στρατηγικές αποφάσεις. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομίας δεν παίζουν κανένα ρόλο: δεν βλέπουν ούτε τα βέλη που εκτοξεύονται, ούτε τους Ινδιάνους», γράφει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα. Μακρόν και Κόλερ: Η πολιτική εξουσία στη Γαλλία σήμερα, συνεχίζει η εφημερίδα, βρίσκεται σε ένα υπεσυγκεντρωτικό σύστημα γύρω από τον Εμανουέλ Μακρόν: οι υπουργοί έχουν τεχνικό ρόλο και καθόλου πολιτικό βάρος, τα υπουργεία απογυμνώθηκαν από συμβούλους, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δεν έζησε την προεκλογική εκστρατεία και δεν συμμετείχε στις προγραμματικές θέσεις, ενώ οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι νεοεκλεγέντες και άπειροι. Μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν και οι δύο πιστοί του «σωματοφύλακες» αποφασίζουν. «Ο Μακρόν επέλεξε μια υπερσυγκεντρωτική εξουσία. Στην πραγματικότητα πιστεύει ότι μόνο οι μικρές ομάδες λειτουργούν σωστά. Κυρίως γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν, μόνο τον εαυτό του. Ο Μακρόν, ο Αλέξις και ο Ισμαήλ αποφασίζουν για όλα» δηλώνει πηγή της γαλλικής προεδρίας στην Le Monde. «Αυτοί οι τρεις άνθρωποι βρίσκονται στο προεδρικό μέγαρο όλη μέρα», προσθέτει. «Αυτοί οι τρεις σταχανοβίτες είναι εγκατεστημένοι στο Ελιζέ και γύρω τους κινείται η εξουσία» σχολιάζει η εφημερίδα. Ο τεχνοκράτης διευθυντής



Ο Αλέξις Κόλερ, 44 ετών, είναι κλασικός γάλλος τεχνοκράτης. Γεννήθηκε στο Στρασβούργο και ο πατέρας του ήταν αξιωματούχος της ΕΕ. Πέρασε από όλα τα καλά σχολεία της Γαλλίας και έγινε στέλεχος στο ΔΝΤ και μετά υποδιευθυντής του Πιέρ Μοσκοβισί στο υπουργείο Οικονομίας. Το 2014 έγινε διευθυντής του Εμανουέλ Μακρόν στο υπουργείο Οικονομίας και παραιτήθηκε μαζί του, όταν ιδρύθηκε το κόμμα «Δημοκρατία, εμπρός!». Αναζήτησε εργασία στην Ελβετία και έγινε οικονομικός διευθυντής της Mediterranean Shipping Company. Συνέχισε να δουλεύει για τον Μακρόν, μέσω mails και WhatsApp. Οταν ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία έγινε κεντρικό πρόσωπο στην διοίκηση του κόμματος. Μετά τις εκλογές διορίστηκε γενικός γραμματέας της γαλλικής προεδρίας. «Για να προχωρήσει γρήγορα και σωστά ένα πλοίο, πρέπει να μην υπάρχουν περισσότεροι καπετάνιοι απ’ό,τι μούτσοι» έχει δηλώσει ο ίδιος στην Le Monde. «Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι στο κράτος αλλά όταν τους τοποθετείτε τον ένα πάνω στον άλλο, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορείτε να προχωρήσετε αποτελεσματικά και γρήγορα», πρόσθεσε. Ισμαήλ Εμελιέν, ο δημιουργικός Και αν ο Αλέξις Κόλερ είναι τεχνοκράτης, ο Ισμαήλ Εμελιέν θεωρείται ο δημιουργικός εγκέφαλος του Εμανουέλ Μακρόν. Είναι μόνο 30 ετών αλλά γνωρίζει ήδη καλά τα γρανάζια της διοίκησης. Εχει διοριστεί ειδικός σύμβουλος του γάλλου προέδρου για τα επόμενα πέντε χρόνια. «Αυτοί οι δύο δεν σκέφτονται με όρους δεξιά-αριστερά. Πάντα αναζητούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να διεκδικήσουν και να διατηρήσουν την εξουσία. Και όταν αυτό δεν λειτουργεί, τότε μπορούν κάλλιστα να γίνουν και βίαιοι», αναφέρει πηγή στην Le Monde. Ο Ισμαήλ Εμελιέν ήταν από τους πρώτους που ακολούθησε τον Εμανουέλ Μακρόν στο νέο κόμμα και τον συμβούλευσε στην προεκλογική του εκστρατεία. Σε ηλικία 19 ετών ο Ισμαήλ Εμελιέν ήταν ήδη δεξί χέρι του Ντομινίκ Στρος Καν στην προεκλογική του εκστρατεία για την ηγεσία του Σοσιαλιστικού κόμματος, το 2006. Ο Στρος Καν έχασε αλλά ο νεαρός Εμελιέν έμαθε τη δουλειά. Κυρίως, εκεί συνάντησε τον Gilles Finchelstein επικεφαλής του Ιδρύματος Jean Jaurès και στέλεχος στην εταιρεία συμβούλων Euro RSCG. Στην τελευταία μάλιστα προσλαμβάνεται και μαθαίνει σε βάθος τις μετρήσεις κοινής γνώμης, την επικοινωνία κρίσεων, την πολιτική στρατηγική. Αυτή η θέση τον έφερε να συμβουλεύει τον Νικολά Μαδούρο. Εκτοτε έχει αναγνωρίσει το λάθος του, αλλά αυτή η δραστηριότητά του χρησιμοποιήθηκε από την γαλλική Δεξιά στην προεκλογική εκστρατεία. «Το προφίλ του έχει ένα πρόβλημα», γράφει η Le Monde. «Το 2013 συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Νικολάς Μαδούρο, του ανθρώπου που διαδέχτηκε τον Ούγκο Τσάβες και έριξε τη Βενεζουέλα στο χάος». «Πιστεύαμε ότι ο Μαδούρο ήταν ένας πραγματικός μεταρρυθμιστής. Στην προεκλογική του εκστρατεία καταλάβαμε ότι κάναμε λάθος. Αλλά εκείνη την εποχή ο Μαδούρο εθεωρείτο κάτι σαν τον Λούλα της Βενεζουέλας», δήλωσε, μετανιωμένος, ο μέντορας του Εμελιέν, Gilles Finchelstein στο περιοδικό L’Express.



Ο Εμελιέν συνάντησε τον Μακρόν στο Ιδρυμα Jean Jaurès και συνεργάστηκαν το 2012 όταν ο τελευταίος έγινε υπουργός Οικονομικών. Ανήκουν περίπου στην ίδια γενιά, αυτή που δεν έχει διάθεση να σαπίζει επί χρόνια πριν ανελιχθεί στην εξουσία. Οταν ο Μακρόν ίδρυσε κόμμα, ο Εμελιέν ήταν ανάμεσα στους πρώτους πιστούς και δούλεψε την στρατηγική του τότε υποψηφίου προέδρου. Σε ένα ντοκιμαντέρ που παίχθηκε στη γαλλική τηλεόραση μετά την προεδρική εκλογή, ο Εμελιέν ακούγεται να λέει στον Μακρόν, σε ένα παρασκήνιο: «Εσύ πρέπει να έχεις και τη σφαλιάρα και το χάδι!» «Είναι ένας από τους καλύτερους. Εχει ιδέες», λέει για τον Εμελιέν ο Laurent Bigorgne, επικεφαλής του Institut Montaigne. Ο Ισμαήλ Εμελιέν αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και δείχνει μετριόφρων. «Ανάμεσά μας είναι απλό. Εγώ προτείνω, εκείνος αποφασίζει, εγώ εκτελώ», δήλωνε για τον Μακρόν το 2016 στην γαλλική εφημερίδα Libération. iefimerida loading…

