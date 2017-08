Αύγουστος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tην Τετάρτη 9 Αυγούστου η πόλη μας θα φιλοξενήσει το EUROP RAID 2017. Ένα “καραβάνι” 450 νέων γάλλων (κάτω των 30 ετών) που ξεκίνησαν από τη χώρα τους στις 29 Ιουλίου με στόχο να διανύσουν 10.000 χιλιόμετρα και να διασχίσουν 20 διαφορετικές χώρες μέσα σε 23 ημέρες. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως για όλο το ταξίδι τους χρησιμοποιούν το ιστορικό πλέον PEUGEOT 205!! Ο στόχος και σκοπός τους να φτάσουν από την δύση στην ανατολή της Ευρώπης, και να δωρίσουν σχολικά υλικά, σε χώρες που ακόμη πολλά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε σχολεία. Τα Γρεβενά φέτος επιλέχθηκαν για πρώτη φορά ως σταθμός διανυκτέρευσης και αυτό μας κάνει διπλά χαρούμενους καθώς θα φιλοξενήσουμε νέους μιας άλλης χώρας που τους αρέσουν τα ταξίδια, η περιπέτεια, η αλληλεγγύη αλλά κυρίως το χαμόγελο και το χρώμα στη ζωή! Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του καραβανιού και κάθε ομάδας ξεχωριστά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.europraid.fr/suivez-laventure/ Στην περιοχή του Αχίλλη από το απόγευμα θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι πρώτοι του καραβανιού, όπου θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους, θα γευματίσουν και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους παραδοσιακούς χορούς και τις μουσικές μας σε ένα υπαίθριο γλέντι που θα στηθεί ειδικά για το γεγονός αυτό. Ένα κινούμενο «χωριό» νέων γάλλων στα Γρεβενά Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Γρεβενών και συγκεκριμένα τον κ. Στέργιο Πουρνάρα τον κ. Χρήστο Πέτρου και την κ. Αικατερίνη Προκόβα για την επιμέλεια του παραδοσιακού γλεντιού. Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών για την παραχώρηση του σταδίου για την κατασκήνωση των ταξιδευτών. Την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για την παραχώρηση ενημερωτικών φυλλαδίων του τόπου μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Φώτη Παρασκευαϊδη και το κατάστημά του Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών που είχε την ευγενή καλωσύνη να μαγειρέψει και να προσφέρει δωρεάν γεύμα μανιταριών σε όλους τους συμμετέχοντες του EUROP RAID 2017 και τέλος ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας που έτρεξαν, αγχώθηκαν και βρήκαν λύσεις για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία των συμμετεχόντων μιας τόσο σημαντικής και μεγάλης διοργάνωσης όπως το EUROP RAID 2017.

Η χαρά είναι στο ταξίδι! Με εκτίμηση, Μιχάλης Μησιάκας, Λέσχη 4Χ4 Γρεβενών Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος, S+αισθeτικό



This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 8th, 2017 at 16:59 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.