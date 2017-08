Αύγουστος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένα σημαντικό ζήτημα που ταλάνιζε τους νησιωτικούς Δήμους – δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όλης της χώρας αναφορικά με το κόστος σίτισης και διαμονής των δημοσίων υπαλλήλων και την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος επιλύθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα τη ιστοσελίδας dikaiologitika.gr. Το παραπάνω ζήτημα λύθηκε μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα είχε υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου παροχής κινήτρων και επέκτασης αυτών και σε άλλες κατηγορίες προσωπικού πέρα του ιατρικού και η οποία έγινε – εν τέλει – στο σύνολο της αποδεκτή, αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή με το νόμο 4483/2017 “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”.

Ειδικότερα, στο άρθρο 32 του ανωτέρω νόμου υπό τον τίτλο «Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών» προβλέπονται τα εξής: Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α..

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. dikaiologitika

