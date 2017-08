Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Το ποδήλατο είναι ένας από τους πιο ευχάριστους τρόπους για να κάνετε γυμναστική. Επιπλέον, είναι ένας εναλλακτικό και οικονομικό μέσο για τις καθημερινές σας μετακινήσεις. Αν θέλετε, ωστόσο, να χάσετε και κάποια κιλά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο για να κάψετε μερικές έξτρα θερμίδες.



Για να το πετύχετε βέβαια αυτό, δεν αρκεί να κάνετε πετάλι χαλαρά, αλλά είναι καλύτερο να αναπτύξετε λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Δείτε πόσες θερμίδες μπορείτε να κάψετε σε διάστημα μίας ώρας κάνοντας ποδήλατο, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία τρέχετε



– Κάτω από 16 χμ/ώρα: 272 θερμίδες

– 16-19 χμ/ώρα: 408 θερμίδες

– 19-22 χμ/ώρα: 544 θερμίδες

– 22-25 χμ/ώρα: 680 θερμίδες

– 25-30 χμ/ώρα: 816 θερμίδες

– 30 χμ/ώρα και πάνω: 1.088 θερμίδες

