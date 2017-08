Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στα νέα τέλη κυκλοφορίας. Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων αναμένεται να επιβαρυνθούν από την εφαρμογή του νέου μοντέλου μέτρησης των εκπομπών ρύπων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των εκπομπών ρύπων και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ειδήσεις» του Σαββάτου οι αυξήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν, με τις νέες μετρήσεις, στις εκπομπές ρύπων θα φέρουν και αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας. Οι αυξήσεις υπολογίζονται από 15% ως και 235%.



Δεν είναι όμως μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, οι τιμές τόσο των καινούργιων, όσο και των μεταχειρισμένων εισαγόμενων αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν λόγω της αλλαγής των τιμών εκπομπής CO2. Για έναν κάτοχο αυτοκινήτου με εκπομπές ρύπων 180 γραμματίων CO2 τα τέλη, εάν οι εκπομπές αυξηθούν στα 182 γραμμάρια, τα τέλη κυκλοφορίας θα αυξηθούν από τα 441 ευρώ στα 505 ευρώ. Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με εκπομπές ρύπων στα 250 γραμμάρια, εάν αλλάξουν οι τιμές ρύπων και πλέον υπολογιστεί το όχημά του με 280 γραμμάρια τότε τα τέλη κυκλοφορίας θα εκτιναχθούν από τα 762 ευρώ το 2017 στα 1,041 ευρώ το 2018.



Για ένα ιδιοκτήτη Ι.Χ. με εκπομπές ρύπων 120 γραμμάρια και τέλη κυκλοφορίας στα 117 ευρώ το 2017 εάν η μέτρηση υπολογιστεί με 161 γραμμάρια το 2018 θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας 394 ευρώ. Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με εκπομπές ρύπων 140 γραμμάρια CO2 που πλήρωσε 168 ευρώ για τέλη το 2017 με την αλλαγή των τιμών εκπομπής ρύπων στα 181 γραμμάρια τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 θα είναι 335 ευρώ. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 8th, 2017 at 10:41 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.