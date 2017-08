Αύγουστος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πλαίσιο της εκχώρησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα αγροτικής οδοποιίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσκληση του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Η δράση αφορά σε έργα αγροτικής οδοποιίας για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 € με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από 15/09/2017 μέχρι 30/11/2017. Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 www.pepdym.gr, την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης agrotikianaptyxi.gr και την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr

