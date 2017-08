Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Φυσικά και σας ενδιαφέρει να μεγαλώσετε σωστά το παιδί σας, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχετε μάθει να ακούτε τι έχει να σας πει αναφορικά με κατά καιρούς σκέψεις και προβληματισμούς του: Ο πρώτος λόγος είναι ακριβώς αυτό που γράψαμε στην εισαγωγή του θέματος. Ότι για να πάει καλά η ανατροφή, πρέπει να υπάρχει κλίμα σύμπνοιας με το παιδί και αυτό περνάει μέσα από τη μεταξύ σας ποιοτική επικοινωνία. Και ποιοτική επικοινωνία σημαίνει-μεταξύ άλλων-να είσαστε διατεθειμένοι να ακούσετε το μικρό σας όταν θέλει να σας πει κάτι σημαντικό.

Κάνοντας αυτό, το παιδί νιώθει ότι οι ανάγκες και οι σκέψεις του πραγματικά σας αφορούν, κάνοντάς το έτσι να νιώθει σημαντικό και ταυτόχρονα του δίνετε το κίνητρο να συνεχίσει να σας μιλάει.

Μπορεί λόγω ηλικίας και εμπειρίας να ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα από το παιδί, όμως ποιος σας είπε ότι αναπτύσσοντας μαζί του μια καλή επικοινωνία δε θα μάθετε καινούρια; Και κυρίως θα μάθετε τι πραγματικά σκέφτεται και νιώθει το μικρό σας, χωρίς να τρέφετε αυταπάτες.

Επιτρέποντας στο παιδί να εκφράζεται και να λαμβάνει θετική ανταπόκριση σε αυτό, μαθαίνει να το κάνει και με τρίτα πρόσωπα, κάτι ιδιαίτερα λυτρωτικό και απαραίτητο συστατικό για δόμηση ουσιωδών σχέσεων.

Επίσης, ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους, βλέποντας ότι αυτά που το απασχολούν δε είναι σημαντικά μόνο για εκείνο. Εσείς απλά κάνετε το αυτονόητο, όμως τα οφέλη είναι πολύπλευρα για το παιδί!

Όταν το παιδί έχει μάθει να μοιράζεται με δικούς του ανθρώπους σκέψεις και προβληματισμούς, το πιο πιθανό είναι ότι θα δώσει το δικαίωμα σε τρίτα πρόσωπα, με τα οποία είναι κοντά να κάνουν το ίδιο. Όχι από υποχρέωση, αλλά από πηγαίο ενδιαφέρον. newsbeast loading…

