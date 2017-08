Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Το καλοκαίρι σχεδόν όλες οι γυναίκες λατρεύουν τους ανέμελους, φυσικούς κυματισμούς που χαρίζει το θαλασσινό αλάτι στα μαλλιά. Αρκετές από αυτές πιστεύουν μάλιστα ότι το αλάτι βοηθά στην καταπολέμηση της λιπαρότητας. Στην πραγματικότητα αφυδατώνει σε μεγάλο βαθμό την τρίχα και σε συνδυασμό με την ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί φθορά στα μαλλιά σας. Η περιεκτικότητα των μαλλιών σας σε νερό είναι αυτό που τα κάνει να φαίνονται ελαστικά και ενυδατωμένα. Εάν η τρίχα χάσει την υγρασία της θα γίνει αφυδατωμένη και ξηρή.



Ιδιαίτερα αν έχετε ξηρά και λεπτά μαλλιά, το αλάτι αφυδατώνει απίστευτα την τρίχα, κάνοντας την επιρρεπή στο σπάσιμο. Ακολουθήστε τις συμβουλές που ακολουθούν για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας. Πριν κολυμπήσετε, βρέξτε τα μαλλιά σας με νερό βρύσης για να τα μουσκέψετε. Με αυτόν τον τρόπο δε θα απορροφήσουν πολύ αλάτι από τη θάλασσα.

Αφού κολυμπήσετε ξεπλύνετε αμέσως τα μαλλιά με καθαρό νερό από το ντους της παραλίας και ιδανικά χρησιμοποιήστε ένα παχύρρευστο conditioner.

Στην επιστροφή σας στο σπίτι λουστείτε με ένα απαλό, ενυδατικό σαμπουάν και κάντε μία θρεπτική μάσκα.

Χρησιμοποιείστε ειδικά σαμπουάν και προϊόντα για μετά τον ήλιο που αφαιρούν τα υπολείμματα των αντιηλιακών και καθαρίζουν από το αλάτι. newsbeast loading…

