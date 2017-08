Αύγουστος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με ξεχωριστή λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και ευλαβών προσκυνητών από όλη τη Δυτική Μακεδονία καθώς και των αρχών του νομού Γρεβενών, εορτάστηκε και φέτος, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νικάνορος Ζάβορδας, η εορτή του κτήτορος της Μονής, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού. Οι πανηγυρικές ακολουθίες ξεκίνησαν ήδη από την παραμονή της Μεταμορφώσεως καθώς το Μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Των Ιερών ακολουθιών προΐστατο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ. Στο τέλος του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού στο Ιερό Μετόχι του Αγίου Δημητρίου, ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στους φιλέορτους και φιλάγιους πιστούς τόνισε τα εξής: «Ο Άγιος Νικάνορας και σήμερα μας προκαλεί, μας προσκαλεί και μας παρακαλεί να κρατήσουμε στη ζωή μας τη συμμόρφωση με τη Μεταμόρφωση του Χριστού, δηλαδή την αλλαγή του τρόπου ζωής μας και την ταύτιση του θελήματός μας με το θέλημα του Θεού και όχι την παραμόρφωση που είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όχι πλέον παραμορφωμένοι, αλλά συμμορφωμένοι με το θέλημα του Θεού, με την καλή αλλοίωση, την μεταμόρφωση της Χάριτος του Θεού μέσα μας, έτσι ώστε δι’ ευχών του Αγίου μας, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Νικάνορος να ζήσουμε κι εμείς τη Βασιλεία του Θεού.»



