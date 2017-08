Αύγουστος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου ενημερώνει τα μέλη του ότι από αύριο Τέταρτη 9 Αυγούστου ξεκινάει η έκδοση αδειών θήρας περιόδου 2017 – 2018 και εύχεται σε όλους τους κυνηγούς καλή και ασφαλή κυνηγετική χρονιά.

Με τιμή Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Νιζάμης Κωνσταντίνος Λιόλιος Στέργιος

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 8th, 2017 at 19:21 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.